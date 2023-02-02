برشلونة في اختبار إشبيلية للحفاظ على القمة

مدريد(د ب أ)

يدخل فريق برشلونة اختباراً جديداً حينما يستضيف فريق إشبيلية يوم الأحد المقبل، في الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى فريق برشلونة للفوز باللقاء وحصد ثلاث نقاط جديدة لتعزيز صدارته لجدول الترتيب، والاقتراب خطوة نحو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 2018/2019.

ويعيش برشلونة حالياً فترة رائعة، لاسيما وأنه يتصدر جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بالإضافة إلى أنه لم يخسر في 14 مباراة متتالية في كافة البطولات.

وخلال تلك المباريات حقق برشلونة 13 انتصاراً وتعادلاً وحيداً، كان أمام إسبانيول بالدوري.

وشهدت تلك المباريات تتويج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما تغلب عليه في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

وترجع آخر خسارة تلقاها برشلونة ليوم 26 أكتوبر الماضي، عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني بثلاثية في دوري أبطال أوروبا.

وتبدو الفرصة متاحة لبرشلونة لتحقيق الفوز على إشبيلية وتعزيز صدارته لجدول الترتيب، لاسيما وأن المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب في مصلحة متصدر جدول الترتيب، خاصة أن آخر خمس مباريات جمعت بين الفريقين في الدوري شهدت فوز برشلونة ثلاث مرات والتعادل في مباراتين.

وسيسعى برشلونة لتأكيد تفوقه على إشبيلية في مباراة الأحد، حيث سيعول تشافي هيرنانديز مدرب الفريق على الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وشارك ليفاندوفسكي مع برشلونة للمرة الأولى هذا العام في مباراة ريال بيتيس، وسجل الهدف الثاني في المباراة التي فاز بها فريقه 2/ 1، حيث كان يقضي اللاعب عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات.

عودة ليفاندوفسكي للمشاركة وتسجيل الأهداف ستمنح تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق، المزيد من الخيارات الهجومية، لاسيما وأن الفريق يفتقد لأحد مفاتيح اللعب الهامة وهو عثمان ديمبلي المصاب.

كما سيعول أيضاً تشافي على تألق الثنائي بيدري وجافي، بعد تألقهما في المباريات الأخيرة مع الفريق.

وقال تشافي عن بيدري: «إنه بالفعل يصنع فوارق كبيرة في المباريات، وإذا أضفت أيضاً الأهداف والتمريرات الحاسمة، فنحن نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في مركزه وهو مازال يبلغ 20 عاماً».

كما أشاد تشافي بتألق جافي وأشار إلى أنه يشبه إندريس إنييستا نجم برشلونة السابق، حيث قال: «إنييستا بالنسبة لي هو أكبر موهبة في كرة القدم الإسبانية وأعتقد أن بيدري يشبهه، موهبة مذهلة».

في المقابل يدخل إشبيلية المباراة بحثاً عن تحقيق فوزه الثالث على التوالي، والرابع له في آخر خمس مباريات، حيث يسعى الفريق لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب. ويحتل إشبيلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة. وبعد مرور 19 جولة من المسابقة لم يحقق إشبيلية سوى خمسة انتصارات فقط من بينها 3 انتصارات في آخر أربع مباريات، بالإضافة لتعادله في ست مباريات والخسارة في ثماني مباريات.

ويريد إشبيلية حصد نقطة على الأقل من هذه المباراة لكي يواصل الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط، خاصة أن الفارق بينه وبين قادش، صاحب المركز الثالث من القاع، نقطتان فقط. ويلتقي يوم الأحد أيضاً ريال مدريد، حامل اللقب، مع ريال مايوركا في محاولة لتقليص الفارق بينه وبين برشلونة في صدارة الترتيب.

كما يلعب جيرونا مع فالنسيا وريال سوسيداد مع بلد الوليد.

وتُفتتح مباريات هذه الجولة غداً الجمعة بلقاء أتلتيك بلباو مع قادش.

وتُستكمل منافسات هذه الجولة بعد غد السبت، عندما يلتقي إسبانيول مع أوساسونا، وإلتشي مع فياريال، وأتلتيكو مدريد مع خيتافي، وريال بيتيس مع سلتا فيجو.

وتُختتم منافسات الجولة العشرين يوم الاثنين المقبل، حينما يلتقي رايو فايكانو مع ألميريا.