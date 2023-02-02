صدارة أرسنال تصطدم بطموح إيفرتون

لندن (د ب أ)

يسعى فريق أرسنال للعودة لطريق الانتصارات، عندما يواجه مضيفه إيفرتون، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غد السبت.

وكان أرسنال ودع بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب خسارته صفر/ 1 أمام مانشستر سيتي، يوم الجمعة الماضي، في الدور الرابع من البطولة.

ويريد الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، من لاعبيه نسيان مرارة الخسارة والخروج من كأس الاتحاد الإنجليزي، والتركيز في مباراة إيفرتون لتحقيق الفوز والتقدم خطوة للأمام، في مشواره للحصول على لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2003/ 2004.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 50 نقطة بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي يواجه توتنهام هوتسبير يوم الأحد المقبل.

ولعب أرسنال حتى الآن 19 مباراة بالدوري، واحدة أقل من مانشستر سيتي، حيث حقق 16 انتصاراً وتعادل في مباراتين وخسر واحدة.

وأبدى أرتيتا أسفه لخسارة فريقه أمام مانشستر سيتي بكأس إنجلترا، قائلاً: «إنه أمر محزن لأننا خرجنا من البطولة وكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل في هذه المباراة».

وأضاف أرتيتا: «الشعور الذي أملكه هو أننا كنا نداً لهم، وصعبنا عليهم الأمور، ولكنا افتقدنا لشيء حرمنا من الفوز على مثل هذا الفريق». ويفتقد أرسنال في مباراته أمام إيفرتون جهود لاعب خط الوسط المصري محمد النني، الذي تأكد غيابه عن الفريق بعد إجرائه جراحة في الركبة يوم الثلاثاء الماضي.

وهذه هي أول مواجهة تجمع بين أرسنال وإيفرتون هذا الموسم، خاصة أن مواجهة الدور الأول بينهما التي كان من المقرر إقامتها في الجولة السابعة تأجلت.

وترجع آخر مباراة جمعتهما بالدوري، ليوم 22 مايو الماضي عندما فاز الفريق اللندني 5/ 1.

ورغم أن أرسنال يقدم أداءً قوياً هذا الموسم ويتربع على قمة الترتيب، بينما يقبع إيفرتون في المركز قبل الأخير برصيد 15 نقطة، يتوقع ألا تكون المباراة سهلة على الإطلاق بالنسبة للفريق الملقب بالمدفعجية.

وتكمن صعوبة اللقاء في أن إيفرتون عين شين دايش مديراً فنياً جديداً للفريق، يوم الاثنين الماضي، خلفاً لفرانك لامبارد، مما يعني دخوله المواجهة بدوافع مختلفة، وعلى الأرجح بطريقة لعب جديدة غير التي اعتاد إيفرتون اللعب بها تحت قيادة لامبارد.

وفي أول مقابلة له، نشرت على الموقع الرسمي للنادي، حرص دايش على تحفيز لاعبيه، حيث أعرب عن سعادته بالتحدي الذي سيواجهه، وأكد أنه يتوقع من اللاعبين أن يكونوا مستعدين للعمل بكل جدية مع بداية فترة توليه تدريب الفريق.

واعترف دايش بأن هناك الكثير من العمل ينتظر الفريق من أجل التقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن المنطقة المهددة بالهبوط، لذلك حرص على التأكيد على أهمية دعم الجماهير للفريق.

وقال إن العلاقة مع الجماهير مهمة للغاية، بالنسبة له، مشيراً إلى أنه يعلم أنه يتعين عليه أن يكتسب ثقة الجماهير من خلال عمله، وهو ما سيتطلع إليه.

ولن يواجه دايش أزمة كبيرة في قيادة الفريق، خاصة أنه يعلم أغلب اللاعبين، نظراً لأنه عمل مديراً فنياً لفريق بيرنلي لمدة 9 سنوات ونصف السنة، كما أن هناك بعض الوجوه المألوفة لدى المدرب مثل جيمس تاركوفسكي ومايكل كين ودوايت ماكنيل، حيث دربهم عندما كان مدرباً لبيرنلي. وتفتتح مباريات هذه الجولة غداً الجمعة عندما يستضيف تشيلسي فولهام. وتستكمل منافسات هذه الجولة بعد غد السبت، حيث يلعب أستون فيلا مع ليستر سيتي، ومانشستر يونايتد مع كريستال بالاس، ووولفرهامبتون مع ليفربول، وبرايتون مع بورنموث، وبرينتفورد مع ساوثهامبتون، ونيوكاسل مع ويستهام.

وتختتم منافسات هذه الجولة يوم الأحد المقبل، حيث يلعب نوتنجهام فورست مع ليدز، وتوتنهام مع مانشستر سيتي.