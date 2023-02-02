البايرن ورحلة الانتصار الأول في 2023

برلين(د ب أ)

يتطلع فريق بايرن ميونيخ لتحقيق فوزه الأول هذا العام، عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فولفسبورج يوم الأحد المقبل، في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا".

وبعد استئناف مسابقة الدوري، عقب نهاية مباريات كأس العالم والعطلة الشتوية، فشل بايرن، حامل اللقب في آخر 10 مواسم، في تحقيق أي انتصار في المباريات الثلاث التي خاضها، منذ بداية هذا العام.

وتعادل بايرن ميونيخ مع لايبزج وكولون وآينتراخت فرانكفورت بنتيجة واحدة هي 1 / 1، وهو الأمر الذي أعاد الأمل لفرق يونيون برلين ولايبزج وبروسيا دورتموند وفرايبورج للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ويتصدر بايرن جدول الترتيب برصيد 37 نقطة بفارق نقطة أمام يونيون برلين، ونقطتين أمام لايبزج وثلاث نقاط أمام بروسيا دورتموند وفرايبورج.

لذلك سيكون جوليان ناجلسمان، المدير الفني لبايرن، مطالباً بتحقيق الفوز على فولفسبورج، لضمان البقاء في الصدارة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى هذا الموسم التي يفشل فيها الفريق البافاري في تحقيق الفوز في مباريات متتالية.

وأخفق بايرن ميونيخ من قبل في تحقيق أي انتصار خلال 4 مباريات متتالية في سبتمبر الماضي. فبعد أن بدأ الموسم الحالي بقوة وحقق 3 انتصارات متتالية، تراجع أداء الفريق وحقق ثلاثة تعادلات متتالية في الدوري أمام بروسيا مونشنجلادباخ ويونيون برلين 1 / 1 وشتوتجارت 2 / 2، قبل أن يخسر أمام أوجسبورج بهدف.

ورغم تراجع نتائج الفريق، إلا أن إدارة النادي أبدت دعمها الكامل لناجلسمان. وأبدى هربرت هاينر، رئيس النادي ثقته في قدرة المدير الفني على تصحيح مسار الفريق.

وقال هاينر: "معايير بايرن أعلى بكثير، لكننا سنعود مجدداً. ناجلسمان كان قد وجد الحلول الصحيحة في الخريف". وأكد: "كان الفريق رائعاً ومتميزاً وملهماً قبل العطلة الشتوية. كان لدينا نفس اللاعبين، يمكنهم فعلها! أثق في أنهم سيعودون للمسار الصحيح".

وسيستعيد بايرن في مباراة فولفسبورج لاعب خط الوسط ليون جوريتسكا وجوشوا كيميتش وحارس المرمى السويسري يان سومر، بعد أن شاركوا في مباراة الكأس أمام ماينز.

في المقابل، يدخل فولفسبورج المباراة بحثاً عن العودة للانتصارات، خاصة وأنه خسر في الجولة الماضية أمام فيردر بريمن 1 / 2.

وسيسعى فولفسبورج بكل قوته لتحقيق الفوز في هذه المباراة، خاصة وأن حصد النقاط الثلاث من شأنه أن يجعل الفريق يدخل في دائرة المنافسة على التواجد في المربع الذهبي والمنافسة على أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 29 نقطة بفارق خمس نقاط فقط عن بروسيا دورتموند وفرايبورج صاحبي المركزين الرابع والخامس.

وتنطلق منافسات هذه الجولة غداً الجمعة عندما يلتقي أوجسبورج مع ضيفه باير ليفركوزن.

وتستأنف منافسات هذه الجولة بعد غد السبت، عندما يلتقي بروسيا دورتموند مع فرايبورج، في صراع على الانفراد بالمركز الرابع، وبوخوم مع هوفنهايم، وآينتراخت فرانكفورت مع هيرتا برلين، وكولون مع لايبزج، ويونيون برلين مع ماينز، وبروسيا مونشنجلادباخ مع شالكه.

وتختم منافسات هذه الجولة يوم الأحد، عندما يلتقي شتوتجارت مع فيردر بريمن.