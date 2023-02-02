منتخب الجودو يترقب قرعة «باريس جراند سلام»



أبوظبي (الاتحاد)



تجرى في الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة بالعاصمة الفرنسية، قرعة بطولة باريس جراند سلام للجودو الكبرى لعام 2033، والمقررة 4 و5 فبراير الجاري، بمشاركة 535 لاعباً ولاعبة يمثلون 85 دولة، والمؤهلة إلى «أولمبياد باريس 2024».

وتشهد بطولة باريس، التي تنطلق مبارياتها صباح السبت في «قاعة أكوور»، مشاركة 9 دول عربية هي الإمارات، والبحرين، قطر، المغرب، تونس، ولبنان والعراق، الجزائر وجيبوتي، ويظل باب الاشتراك مفتوحاً حتى الساعة التاسعة صباح اليوم موعد الاعتماد النهائي للمنتخبات حسب لائحة الاتحاد الدولي للجودو.

واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، على تحضيرات منتخبنا لخوض «تحدي باريس»، خلال اتصال مع ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي، ويأمل الجميع تقديم أقصى جهد ممكن لبلوغ منصة التتويج في ختام البطولة، رغم قوة المنافسة، بعد انضمام اليابان بطل العالم والمصنف الأول وكوريا الجنوبية التي أحرزت مؤخراً لقب بطولة البرتغال، مما يشعل المنافسة، بجانب أبطال أصحاب الأرض والجمهور.

وضمت قائمة منتخبنا 6 أفراد منهم لاعبتان و4 لاعبين، وهم ميثاء النيادي، التي تشارك في وزن تحت 52 كجم، وباتسو ألتان في وزن تحت 57 كجم، وجورام أرام في وزن تحت 66 كجم، وتلال شفيلي في وزن تحت 81 كجم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كجم، وظفار كوسوف، في وزن تحت 100 كجم، بالإضافة إلى فيكتور مدرب المنتخب.