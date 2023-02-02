كايزر يعيد اكتشاف «الدكة» بـ «السداسية»



رضا سليم (دبي)



أعاد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة اكتشاف «دكة البدلاء» من جديد، في مباراة الفريق أمام جلف أف سي، ضمن دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والتي حقق فيها الفوز بـ «سداسية»، حيث ترك البدلاء بصمة واضحة في المباراة.

خرج «فخر أبوظبي» بمكاسب كثيرة، ليس فقط في التأهل إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة الشارقة، بل أيضاً اطمأن على لاعبي الصف الثاني، قبل مواجهة خورفكان في «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة أن الفريق يبتعد بفارق 3 نقاط عن الصدارة، ويسعى لمواصلة انتصاراته.

ونجح المدرب الهولندي في الدفع بعدد من لاعبي «الدكة»، بعدما ضمن النتيجة، إلا أن مردود البدلاء كان عالياً، حيث نجح برونو دي أولفيرا الذي دخل بدلاً من عمر تراوري، في تسجيل الهدف الرابع من أول لمسة، خلال ثوانٍ معدودة، وبات أسرع بديل يهز الشباك في البطولة، ولم يسجل برونو في الدوري إلا هدفاً واحداً فقط، كما سجل «البديل» زايد العامري الذي شارك بدلاً من تاناسي، الهدف السادس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، كما ظهر مامادو كوليبالي الذي دخل بدلاً من تولاني سيريرو بمستوى جيد، وأيضاً زايد الزعابي الذي دخل مكان سالم راشد.

كان الروماني فلورين تاناسي قد سجل أسرع هدف في البطولة بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة، ثم سجل هدفاً آخر، ليعيد اكتشاف نفسه في هجوم «فخر أبوظبي»، خاصة أنه لم يسجل في الدوري إلا هدفين فقط في 12 مباريات.

وأبقى كايزر على أشرف بن شرقي في الملعب، رغم إضاعته عدداً كبيراً من الفرص السهلة أمام مرمى جلف أف سي، حتى سجل الهدف الخامس في الدقيقة 84، ليمنحه دفعة معنوية.

وأكد كايزر أن الفوز الكبير يعزز من ثقة اللاعبين في المباريات المقبلة، وقال: الأداء في الشوط الأول لم يكن جيداً، لكن الهدف الأول في الثانية 22 كان مرضياً، لأنه أكد أننا نستطيع التسجيل بهذه الطريقة، ولكن في الشوط الثاني، كنا أفضل بكثير، نجحنا في رفع إيقاع اللعب، وسجلنا مجموعة أهداف جميلة في النهاية، هذا أمر جيد لثقة اللاعبين.

وقال عبد الله عمر مدرب جلف أف سي: سرعة الهدف أربكتنا، ومع ذلك نجحنا في العودة، وقدمنا أداءً جيداً بعض الشيء، سجلنا وزادت الثقة، وحاولنا غلق المساحات، لكن الأخطاء وقلة الخبرة وراء الخسارة الكبيرة، وبشكل عام استفدنا من المشاركة في البطولة، بالحصول على احتكاك مفيد، وقادرون على تطوير المجموعة، والوصول إلى أفضل المستويات، ومنحنا اللاعبين فرصة للمشاركة أمام الجزيرة، لنكون جاهزين لدوري الدرجة الأولى، وهي المسابقة التي نركز عليها، ونحن الآن في المركز التاسع، وتفصلنا 5 نقاط عن الترتيب الثالث.