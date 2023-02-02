الجمعة 3 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

كايزر يعيد اكتشاف «الدكة» بـ «السداسية»

كايزر يعيد اكتشاف «الدكة» بـ «السداسية»
2 فبراير 2023 13:00

 
رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يطمئن على صحة «محترف بني ياس»
«العيار الثقيل» يشعل ربع نهائي «الكأس الأغلى»


أعاد مارسيل كايزر مدرب الجزيرة اكتشاف «دكة البدلاء» من جديد، في مباراة الفريق أمام جلف أف سي، ضمن دور الـ 16 من كأس رئيس الدولة لكرة القدم، والتي حقق فيها الفوز بـ «سداسية»، حيث ترك البدلاء بصمة واضحة في المباراة.
خرج «فخر أبوظبي» بمكاسب كثيرة، ليس فقط في التأهل إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة الشارقة، بل أيضاً اطمأن على لاعبي الصف الثاني، قبل مواجهة خورفكان في «الجولة 15»، من «دوري أدنوك للمحترفين»، خاصة أن الفريق يبتعد بفارق 3 نقاط عن الصدارة، ويسعى لمواصلة انتصاراته.
ونجح المدرب الهولندي في الدفع بعدد من لاعبي «الدكة»، بعدما ضمن النتيجة، إلا أن مردود البدلاء كان عالياً، حيث نجح برونو دي أولفيرا الذي دخل بدلاً من عمر تراوري، في تسجيل الهدف الرابع من أول لمسة، خلال ثوانٍ معدودة، وبات أسرع بديل يهز الشباك في البطولة، ولم يسجل برونو في الدوري إلا هدفاً واحداً فقط، كما سجل «البديل» زايد العامري الذي شارك بدلاً من تاناسي، الهدف السادس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، كما ظهر مامادو كوليبالي الذي دخل بدلاً من تولاني سيريرو بمستوى جيد، وأيضاً زايد الزعابي الذي دخل مكان سالم راشد.
كان الروماني فلورين تاناسي قد سجل أسرع هدف في البطولة بعد 22 ثانية من انطلاق المباراة، ثم سجل هدفاً آخر، ليعيد اكتشاف نفسه في هجوم «فخر أبوظبي»، خاصة أنه لم يسجل في الدوري إلا هدفين فقط في 12 مباريات.
وأبقى كايزر على أشرف بن شرقي في الملعب، رغم إضاعته عدداً كبيراً من الفرص السهلة أمام مرمى جلف أف سي، حتى سجل الهدف الخامس في الدقيقة 84، ليمنحه دفعة معنوية.
وأكد كايزر أن الفوز الكبير يعزز من ثقة اللاعبين في المباريات المقبلة، وقال: الأداء في الشوط الأول لم يكن جيداً، لكن الهدف الأول في الثانية 22 كان مرضياً، لأنه أكد أننا نستطيع التسجيل بهذه الطريقة، ولكن في الشوط الثاني، كنا أفضل بكثير، نجحنا في رفع إيقاع اللعب، وسجلنا مجموعة أهداف جميلة في النهاية، هذا أمر جيد لثقة اللاعبين.
وقال عبد الله عمر مدرب جلف أف سي: سرعة الهدف أربكتنا، ومع ذلك نجحنا في العودة، وقدمنا أداءً جيداً بعض الشيء، سجلنا وزادت الثقة، وحاولنا غلق المساحات، لكن الأخطاء وقلة الخبرة وراء الخسارة الكبيرة، وبشكل عام استفدنا من المشاركة في البطولة، بالحصول على احتكاك مفيد، وقادرون على تطوير المجموعة، والوصول إلى أفضل المستويات، ومنحنا اللاعبين فرصة للمشاركة أمام الجزيرة، لنكون جاهزين لدوري الدرجة الأولى، وهي المسابقة التي نركز عليها، ونحن الآن في المركز التاسع، وتفصلنا 5 نقاط عن الترتيب الثالث.

كأس رئيس الدولة
الجزيرة
مارسيل كايزر
آخر الأخبار
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
عربي ودولي
السعودية.. استقبال أوائل المستفيدين من تأشيرة الزيارة للقادمين (جواً) إلكترونياً
اليوم 07:41
صورة جوية للبنتاغون في واشنطن العاصمة
عربي ودولي
البنتاجون: بالون تجسس يحلق فوق الولايات المتحدة
اليوم 07:22
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مشترك
عربي ودولي
زيلينسكي: أوكرانيا تستحق فرصاً حقيقية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
اليوم 07:13
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
الرياضي
الريال يطارد الصدارة الإسبانية بـ «ثنائية فالنسيا»
اليوم 02:21
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
الرياضي
يوفنتوس يطيح لاتسيو ويتحدى الإنتر بالكأس
اليوم 02:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©