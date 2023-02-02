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الرياضي

«ثنائي الخطر» ينقذ «الإمبراطور» من «الذئاب»

«ثنائي الخطر» ينقذ «الإمبراطور» من «الذئاب»
2 فبراير 2023 12:30

 
مراد المصري (دبي)

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تألق فابيو ليما وعلي صالح بتسجيل كل منهما هدفاً من صناعة الآخر، ليقود «الثنائي» الوصل إلى الفوز على الفجيرة 2-1، في ثمن نهائي كأس رئيس الدولة، ليواصل «الإمبراطور» رحلته في «البطولة الأغلى».
ونجح اللاعبان في إنقاذ «الإمبراطور» من فخ «الذئاب»، في مباراة ظهرت فيها العديد من الأخطاء الفنية لـ «الأصفر» الذي كان على وشك استقبال هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، قبل أن يخرج إلى «بر الأمان»، ويحقق المطلوب منه، في ظل المباريات المتتالية في الوقت الحالي ما بين الدوري وكأس رئيس الدولة.
ويلعب ليما وعلي صالح دوراً رئيسياً في النتائج الإيجابية للوصل هذا الموسم، وفي المباراة السابقة بدور الـ 32، صنع ليما هدفاً وسجل علي صالح هدفاً، وهذه المرة عادا مرة أخرى للظهور في المشهد.
ويقدم النجمان أداءً متميزاً في «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يحتل ليما المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة بـ 12 هدفاً، وصنع 4 أهداف، فيما سجل علي صالح هدفاً، لكنه يتصدر قائمة صانعي الأهداف مع «الفهود» بـ 5 تمريرات.
وظهر علي صالح مرتدياً شارة قيادة الوصل في اللقاء، في تقليد متبع بأن يرتدي الشارة أحد اللاعبين الصاعدين من الأكاديمية، ويعتبر من المواهب التي استثمر بها ودعمها الوصل منذ سنواته الأولى في الملاعب، فيما ترجم ليما تألقه بالحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بحسب التحليل الفني للأداء العام.

كأس رئيس الدولة
الوصل
الفجيرة
فابيو ليما
علي صالح
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