سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية 60 ينطلق الأحد



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اعتمد نادي أبوظبي للرياضات البحرية موعد سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، حيث ينطلق الأحد المقبل، بعد أن تم تأجيله منذ يناير الماضي بسبب تقلبات الأحوال الجوية.

ومن المقرر أن يشهد السباق، والذي يمتد لمسافة 25 ميلاً بحرياً تحدياً قوياً وإثارة كبيرة، ويتوقع أن يصل عدد المحامل المشاركة أكثر من 100 محمل.

يأتي تنظيم السباق ضمن مشاركات نادي أبوظبي للرياضات البحرية في أنشطة وفعاليات مهرجان زايد المتعددة، والتي تقدم التراث الإماراتي في أبهى صوره، وتعرف بمفرداته القيمة، ومن بينها سباقات المحامل الشراعية التي تحمل اسم المهرجان، حيث يولي النادي أهمية كبيرة للجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث البحري، من خلال السباقات المتنوعة التي ينظمها في كل موسم.

ويأتي سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، ليكون أحد المنافسات المهمة للرياضات التراثية، ضمن السباقات الكثيرة والمتنوعة، والتي ينظمها النادي وبنجاح طوال الموسم البحري للسباقات في أبوظبي، وهي الفئة الأكبر بين السباقات.

وأشاد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، باهتمام ودعم القيادة الرشيدة للسباقات التراثية بكل فئاتها، وثمّن رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مشيراً إلى أن سباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، يعد إحدى المحطات التي يرسم خلالها المشاركون لوحة تراثية مليئة بمعاني التحدي والقوة والشجاعة في ارتياد البحر، وهو من الأحداث التراثية الكبرى التي ينظمها النادي، وتجد الإقبال من قبل ملاك المحامل والنواخذة والبحارة، لأنه الفئة الأكبر من بين سباقات الفئات الأخرى.

وقال: يشكل السباق منصة متميزة، في مسيرة الحفاظ على التراث البحري الإماراتي بأنشطته وفعالياته في مياه البحر، والتي لها دلالاتها العميقة، وتحمل الكثير من المعاني والقيم النبيلة، حيث يولي نادي أبوظبي للرياضات البحرية السباقات التراثية اهتماماً كبيراً خلال كل موسم، بإقامة العديد منها في الفئات المختلفة، والتي تسجل نجاحات متميزة، وتنقل إرث الأجداد والآباء إلى الأجيال بكل تفاصيله، وتشهد تفاعلاً إيجابياً من المشاركين.

وأشاد خليفة الرميثي بتعاون والتزام البحارة والنواخذة مع اللجنة المنظمة للسباقات بالنادي خلال الفترة الماضية، والتي سجلت النجاح المنشود، وقال: نأمل أن يتواصل التعاون بنفس الروح في كل السباقات المقبلة.