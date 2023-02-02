«السلم للدراجات» تدخل تحدي «الهواة والنخبة»



دبي (الاتحاد)



تتواصل منافسات الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، وسيكون الموعد مع السباقين الخامس والسادس لهذا الموسم اللذين يقامان في يومين متتاليين، وهما السباق الثاني للهواة الإماراتيين «السبت»، وسباق النخبة للسيدات يوم الأحد المقبل، وهو ما يجعل عطلة نهاية أسبوع حافلة بأقوى المنافسات في المسار الذي تبلغ مسافته للسباقين 137 كلم في قلب محمية المرموم الطبيعية في منطقة السلم.

وأكملت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات للسباقين، بداية مع السباق الثاني للهواة الإماراتيين، ويشارك فيه أصحاب المراكز الـ 20 الأوائل الفائزون بالسباق الأول للهواة الإماراتيين، الذي أقيم في ديسمبر الماضي، والمتأهلون الـ 61 من سباق جزر دبي المفتوح الذي أقيم خلال يناير.

وخصصت اللجنة المنظمة جوائز مالية للسباق الثاني للهواة الإماراتيين تبلغ مليون درهم، حيث ينال البطل مبلغ 200 ألف درهم، ويحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألفاً، وينال الثالث 100 ألف، والرابع 80 ألفاً، والخامس 70 ألفاً، ويحصل أصحاب المراكز من السادس إلى العاشر على 30 ألفاً لكل منهم، وأصحاب المراكز من 11 إلى 20 على 25 ألفاً لكل منهم.

ويقام سباق النخبة للسيدات بمشاركة متسابقات من 36 جنسية، في واحد من أقوى السباقات للدراجات الهوائية للسيدات في المنطقة، وبجوائز 735 ألف درهم، حيث تنال البطلة 150 ألفاً، وتحصل صاحبة المركز الثاني على 100 ألف، فيما تنال الثالثة 70 ألفاً، والرابعة 50 ألفاً، والخامسة 40 ألفاً، وتحصل صاحبات المراكز من السادس إلى العاشر على 25 ألفاً لكل متسابقة، والفائزات بالمراكز من 11 إلى 20 على 20 ألفاً لكل متسابقة.

وقال عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: «سعادتنا كبيرة بتفاعل الدرّاجين الإماراتيين من الرجال والسيدات من الهواة، وكذلك المحترفين من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم المشاركين في المنافسات الفردية والفرق، وكذلك بحرص الفرق على إعداد درّاجيها بأفضل مستوى للمشاركة بقوة في البطولة، والتنافس على ألقاب مختلف الفئات، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح البطولة في تحقيق أهدافها بنشر ثقافة ممارسة هذه الرياضة المتكاملة، وتوفير الفرصة للرياضيين الهواة والمحترفين للتنافس في سباقات قوية، ونيل جوائز كبيرة تشكل حافزاً لهم لتحقيق المزيد من التطور والإنجازات».

وأضاف: نحرص دائماً في اللجنة المنظمة للبطولة على اختيار مسارات تتناسب مع طبيعة كل سباق وفئة المشاركين فيه، تتضمن المرور في أجمل مناطق دبي، وخصوصاً ضمن أرياف وبراري دبي التي تضم محمية المرموم الطبيعية الأكبر في العالم ومنطقة السلم ومناطقها المتنوعة ذات الطبيعة الصحراوية والصخرية والبحيرات الساحرة والحيوانات والطيور النادرة، بما يضيف للسباق لمسات جمالية تتناسب مع قيمة الحدث ومكانته وقوة وجمالية المنافسات التي يقدمها المشاركون في جميع السباقات، ضمن بطولة السلم التي أصبحت أهم البطولات في رياضة الدراجات الهوائية على مستوى الدولة والمنطقة.

ويضم الموسم السابع لبطولة السلم للدراجات الهوائية، 7 سباقات لمختلف الفئات تستهدف مشاركة 1000 دراج من كافة الجنسيات، وبعد أن أقيمت سباقات الهواة الإماراتيين الأول وسباق النخبة للرجال وسباق الإماراتيات والسباق الصحراوي للإماراتيين، سيكون الموعد السبت والأحد مع سباقي الهواة الإماراتيين الثاني والنخبة للسيدات، ليكون مسك ختام الموسم مع السباق الصحراوي للإماراتيين والمقيمين 11 فبراير الجاري لمسافة 68.7 كلم.