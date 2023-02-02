كيميش يتحدث عن «عودة الهيمنة»

ميونيخ (د ب أ)



أبدى جوشوا كيميش لاعب وسط بايرن ميونيخ سعادته، بالفوز الذي حققه الفريق على مضيفه ماينز 4- صفر، في دور الستة عشر من كأس ألمانيا لكرة القدم.

واستعاد بايرن ميونيخ أخيراً مذاق الانتصارات، حيث حقق فوزه الأول في عام 2023، بعدما سقط في فخ التعادل 1-1 في ثلاث مباريات متتالية بالدوري الألماني «البوندسليجا».

وقال كيميش عقب المباراة في تصريحات لقناة «سكاي تي.في» التليفزيونية: «كان انتصاراً مهماً، أظهرنا منذ البداية من يريد تحقيق الفوز في المباراة، لقد استعدنا الهيمنة التي افتقدناها في المباريات السابقة».

وشهدت المباراة بصمة واضحة من جانب البرتغالي جواو كانسيلو المنضم إلى صفوف بايرن ميونيخ، قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونجح كانسيلو في صناعة الهدف الأول لبايرن ميونيخ في المباراة، والذي سجله إيريك مكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 17، قبل أن يضيف جمال موسيالا وليروي ساني وألفونسو ديفيز الأهداف الثلاثة الأخرى للفريق البافاري.