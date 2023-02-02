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الرياضي

هل يدفع «الريال» عناد الرئيس!

هل يدفع «الريال» عناد الرئيس!
2 فبراير 2023 09:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


تحوم الشكوك حول ما يمكن أن يقدمه ريال مدريد الإسباني في النصف الثاني من الموسم، في ظل كثرة الإصابات التي ضربت عدداً غير قليل من اللاعبين، فضلاً عدم جاهزية وتراجع مستوى عدد آخر منذ عودتهم مع منتخبات بلادهم، بعد انتهاء كأس العالم الأخيرة بقطر، مثل الأوروجواياني فالفيردي، والكرواتي لوكا مودريتش، والفرنسي أوريليان تشواميني، وفي الوقت الذي يفترض فيه أن «الميرنجي» يقاتل هذا الموسم على 4 جبهات «كأس العالم للأندية، الليجا، كأس الملك، دوري الأبطال الأوروبي».
والأهم من ذلك حسبما تؤكد مصادر صحفية عديدة في إسبانيا، إن الريال يخوض المباريات المقبلة، من دون التوصل إلى التعاقد مع ظهير أيسر، في ظل إصابة الفرنسي فيرلان ميندي التي ربما تستمر طويلاً، إلى جانب حاجة الجبهة الدفاعية اليمنى إلى بديل لداني كارباخال وفاسكيز اللذين يتعرضان بكثرة للإصابات.
وتبدي المصادر الصحفية دهشتها لعدم تحرك فلورنتينو بيريز رئيس النادي «الملكي» خلال فترة الانتقالات الشتوية، من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، لسد عجز بعض المراكز المهمة في الفريق، إذ أن مركز رأس الحربة الذي يشغله القائد والكابتن والهداف كريم بنزيمة، ليس له بديل كفء، ولا يفكركارلو أنشيلوتي المدير الفني على الإطلاق في الاستعانة بالمهاجم الدومينيكي الإسباني ماريانو دياز بديلاً لبنزيمة، على الأقل في فترات تراجع مستواه أو إصابته. 

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وحقيقة الأمر أن النجم الفرنسي أفضل لاعب في العالم في العام الماضي، والحاصل على جائزة الكرة الذهبية، يعاني هذا الموسم من بعض التراجع في المستوى، وعدم الجاهزية البدنية، ما ظهر بصورة واضحة في المباريات الأخيرة، ورغم ذلك يكابر فلورنتينيو بيريز ويرفض التعاقد مع مهاجم سوبر تحسباً لأسوأ الاحتمالات، إلى أن أُغلقت سوق الانتقالات «الميركاتو الشتوي» أبوابها، رغم أن الفرصة كانت مواتية أمامه لضم مهاجم شاب واعد لا يختلف اثنان على إمكانياته الفنية والبدنية والتهديفية، هو الصربي دوسان مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والذي يفكر بقوة في الرحيل عن «السيدة العجوز»، خاصة بعد أن فرضت إدارة الدوري الإيطالي «الكالشيو» عقوبة خصم 15 نقطة من رصيد الفريق، وتضاؤل فرصه للعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في الموسم القادم.
غير أن فرصة ضم النجم الهداف ضاعت، لأن ريال مدريد لم يتقدم خطوة واحدة في اتجاه التعاقد فلاهوفيتش الذي كان يمني النفس باللعب في الدوري الإسباني وبالتحديد للريال. وذكرت مصادر وثيقة الصلة بالنادي «الملكي» أن الريال ربما أرجأ التعاقد مع هذا المهاجم الشاب إلى نهاية الموسم، وهي مجازفة كبيرة لأن اللاعب يلفت بشدة أنظار أكثر من نادٍ أوروبي كبير، وربما تتم المزايدة عليه وقتها، وتضيع فرصة الريال في إيجاد البديل الكفء لبنزيمة.
يذكر أن دوسان فلاهوفيتش المولود في 28 يناير2000 «22 عاماً» بدأ مسيرته الاحترافية في بارتيزان الصربي 2016 حتى 2018، ثم انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي في نفس العام، حيث تألق وسجل 21 هدفاً في «الكالشيو» موسم 2020-2021، وحصل على جائزة أفضل لاعب شاب.
وفي يناير 2022 وقع عقداً مع يوفنتوس مدته 4 سنوات ونصف السنة، بموجب صفقة قيمتها 70مليون يورو، بخلاف 10ملايين أخرى مكافآت وحوافز متعلقة بالأداء وتسجيل الأهداف والتأهل للبطولات.
وعلى المستوى الوطني، لعب فلاهوفيتش لمنتخبات الشباب تحت 17 و19و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الصربي الأول في 2020.

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ريال مدريد
كريم بنزيمة
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