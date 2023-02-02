الأهلي «بداية كاسحة» في «رحلة المونديال»

طنجة (وكالات)



اكتسح الأهلي المصري نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية في المغرب، ليتأهل بالتالي إلى الدور الثاني لمواجهة سياتل ساوندرز الأميركي.

وسجّل ثلاثية الأهلي حسين الشحات «45»، محمد شريف «56»، والجنوب إفريقي بيرسي تاو (86).

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ قليلة، تحصّل لاعب أوكلاند آدم ميتشل على بطاقة حمراء رفعها الحكم في وجهه بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار».

ويأتي هذا الفوز في حين يبحث الأهلي عن الارتقاء خطوة بعد حلوله ثالثاً في آخر نسختين.

وخاض الأهلي مباراته الافتتاحية في مونديال الأندية منتشياً من فوزه قبل عشرة أيام على غريمه الزمالك 3-0 أيضاً في الدوري المحلي الذي يتصدره بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه بيراميدز.

وشدد لاعبو الأهلي على سعيهم للمضي قدماً في البطولة، وعبر محمد شريف، الذي أحرز الهدف الثاني للأهلي في المباراة عن سعادته بالفوز، حيث قال في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن الأهلي استعد بقوة للمباراة، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين بذلوا مجهوداً كبيراً ويستحقون الفوز بهذه النتيجة.

وأضاف: كنا في قمة تركيزنا، وسعينا بقوة لإدراك الفوز ونجحنا في تحقيق ما نريد.

وأشاد شريف بالجماهير المغربية التي ساندت الأهلي في المدرجات، مؤكداً أنهم يحبون الأهلي كثيراً، وتمنى أن تظل هذه العلاقات الطيبة دائماً.

وشدد على أن الأهلي يسعى لتحقيق مركز متميز في النسخة الحالية لكأس العالم للأندية، وأن يصل لأبعد نقطة، ويحقق مركزاً أفضل من المركز الثالث الذي تحقق في المشاركتين الأخيرتين.

من جانبه، قال محمد الشناوي، حارس المرمي قائد الفريق، إنه وزملاءه كانوا في كامل تركيزهم قبل المباراة، موضحاً أنه كانت هناك روح رائعة بين الفريق بأكمله قبل المباراة. وأضاف: الفريق سيبدأ في التركيز على المواجهة المقبلة بالدور الثاني بكأس العالم للأندية.

وحرص الشناوي على توجيه الشكر لجماهير الأهلي التي تواجدت في مدرجات ملعب «ابن بطوطة» لمؤازرة الفريق، مؤكداً أن تشجيعهم ودعمهم كان واضحاً للفريق منذ بداية اللقاء لنهايته.