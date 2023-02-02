البايرن ولايبزج «التأهل السهل»

ميونيخ (أ ف ب)



تأهل بايرن ميونيخ إلى ربع نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوزه على مضيفه ماينز برباعية نظيفة، ليلحق بلايبزج الذي سبقه عندما فاز على هوفنهايم 3-1.

وتناوب على تسجيل رباعية النادي البافاري، الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج «17»، جمال موسيالا «30»، لوروا سانيه «44»، والكندي ألفونسو ديفيز «83».

ويأتي هذا الفوز متنفّساً لبايرن، بعد ثلاث مباريات تعثّر فيها بمسابقة الدوري بسقوطه في فخ التعادل، وقبل أسبوعين من مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب «بارك دي برانس».

وقبل نهاية المباراة، خسر ماينز لاعبين هما الدنماركي بو سفينسن وألكسندر هاك، بعد طرد الأول مباشرة والثاني ببطاقتين صفراوين في الدقيقتين 82 و86 توالياً.

وقبيل ذلك، بلغ لايبزج الدور ربع النهائي، بفوزه السهل على مضيفه هوفنهايم 3-1، لينضم أيضاً إلى شتوتجارت وأونيون برلين اللذين تأهلا الثلاثاء.

ويدين لايبزج حامل اللقب، الأول له في 2022، بعد 13 عاماً من تأسيسه، بهذا الفوز على ملعب «ريد بول أرينا» لأهداف السويدي إميل فرسبورج «8»، النمساوي كونراد لايمر «41»، وتيمو فيرنر «84»، فيما أحرز الدنماركي كاسبر دولبرج هدف هوفنهايم الوحيد «76».

وتعقدت الأمور بالنسبة لهوفنهايم في الدقيقة 86، بعد طرد لاعبه الفرنسي ستانلي نسوكي لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذا الفوز، سجّل لايبزج الذي يحتل المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين خلف بايرن ميونيخ مباراته الرقم 17 المتتالية من دون هزيمة في كل المسابقات.