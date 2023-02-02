اليونايتد ونيوكاسل.. «الموعد في ويمبلي»

مانشستر (أ ف ب)



يلاقي مانشستر يونايتد فريق نيوكاسل يونايتد على ملعب ويمبلي في 26 فبراير بنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بكرة القدم، بعد تجديد فوزه على نوتنجهام فورست 2-صفر في إياب نصف النهائي «فاز 3-0 ذهاباً».

وسجّل الفرنسي أنتوني مارسيال «73»، والبرازيلي فريد «76» هدفي «الشياطين الحمر»، ليبلغ اليونايتد المباراة النهائية للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وبالتالي، بات المدرّب الهولندي إريك تن هاج على بُعد خطوة من تحقيق هدفه الأول، وهو إنهاء جفاف الألقاب في النادي القائم منذ ست سنوات، خصوصاً مع استعادة اليونايتد عافيته في الدوري مؤخراً.

غير أن نيوكاسل الذي تأهل على حساب ساوثهامبتون أيضاً يمني النفس بإحراز لقبه الأول منذ تتويجه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 1955 وكان السادس له في المسابقة، علماً أن المباراة النهائية المحلية الأخيرة له كانت عام 1999 عندما سقط أمام مانشستر يونايتد.