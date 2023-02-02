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«الذئاب» يشرب «المر» من كأس «قاهر العمالقة»!

«الذئاب» يشرب «المر» من كأس «قاهر العمالقة»!
2 فبراير 2023 08:21

روما (أ ف ب)

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الإنتر إلى نصف نهائي كأس إيطاليا


واصل كريمونيزي متذيل جدول الترتيب في الدوري الإيطالي لكرة القدم، من دون تحقيق انتصار في آخر 20 مرحلة، مفاجآته في مسابقة الكأس مقصياً روما في ربع النهائي بفوزه عليه 2-1، بعدما أطاح نابولي بالدور السابق.
ويلتقي النادي «اللومباردي» الذي أقصى نابولي بركلات الترجيح في دور الـ16، في نصف النهائي الأول في أبريل المقبل، مع فيورنتينا الذي تأهل في وقت سابق على حساب تورينو 2-1.
وافتتح كريمونيزي التسجيل في الدقيقة 28 عن طريق النيجيري سيريل ديسيرس من ركلة جزاء، قبل أن يعقّد نادي العاصمة محنته بهدف عكسي من التركي زكي جيليك «49».
حاول رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو العودة في الشوط الثاني، غير أن هدف أندريا بيلوتي «94» لم يكن كافياً لتجنب الإقصاء.

 

كأس إيطاليا
روما
نابولي
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