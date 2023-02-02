مبابي.. ضربتان وإصابة!

باريس (أ ف ب)



نغصت إصابة المهاجم كيليان مبابي فرحة فوز باريس سان جيرمان المتصدر على مضيفه مونبلييه 3-1، ضمن منافسات «المرحلة 21» من الدوري الفرنسي لكرة القدم التي شهدت فوز مرسيليا على مضيفه نانت 2-صفر، وتقدمه للمركز الثاني على حساب لنس الذي خسر أمام ضيفه نيس 1-صفر.

تعرض سان جيرمان لنكسة قوية بإصابة مبابي، بعد 20 دقيقة من صافرة البداية، ليخرج من الملعب، وذلك قبل 13 يوماً من الموقعة المنتظرة أمام بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبعد احتكاكه مع لاعب مونبلييه ليو لوروا، لمس مبابي الجزء الخلفي من فخذه الأيسر عدة مرات، وانتهى به الأمر بطلب التغيير، ليحل هوجو إكيتيكي بدلاً منه.

وقبل خروجه، أهدر مهاجم منتخب «الديوك» فرصة افتتاح التسجيل لفريقه، بعدما صد الحارس بنجامان لوكونت مرتين ركلة جزاء طلب الحكم تنفيذها مرة ثانية.

وبعد خطأ من كريستوفر جوليان على المدافع الإسباني سيرخيو راموس، احتسبت ركلة جزاء سددها مبابي وصدها الحارس «8»، قبل أن يطلب الحكم إعادتها بسبب دخول لاعبي مونبلييه إلى منطقة الجزاء قبل التنفيذ، ليقف أفضل هداف في مونديال قطر للمرة الثانية عند علامة الجزاء، ويسدد كرة إلى يسار لوكونت ارتمى لها إلى الجهة الصحيحة، فاصطدمت بالقائم، وعادت إلى مبابي الذي أطاح بها أمام المرمى الخالي «10».

وبعد 10 دقائق من خروج مبابي، تبعه راموس الذي شعر بدوار بعد اصطدامه في بداية المباراة مع المدافع المالي بوبكر كوياتيه، وحلّ البرتغالي ريناتو سانشيز بدلاً منه.

ومع إصابة مبابي وغياب البرازيلي نيمار بسب مشاكل عضلية، اعتقد الأرجنتيني ليونيل ميسي أنه افتتح التسجيل، بعد تمريرة من المغربي أشرف حكيمي ورأسية البرتغالي فيتينا، تابعها بطل العالم في الشباك مع تدخل من كوياتيه، إلا أن الحكم رفض الهدف بسبب حالة تسلل على ميسي، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار» في الدقيقة 34.

ومرة ثانية ألغى «الفار» تسديدة صاروخية من حكيمي بقدمه اليمنى من خارج المنطقة استقرت في الشباك بداعي التسلل على البرتغالي فابيان رويس «52»، ليعود الأخير ويسجل هدف السبق إثر تمريرة من إكيتيكي.

وتحوّل رويس إلى ممرر ليضاعف ميسي النتيجة، بعدما خدع الحارس بقدمه اليسرى «72»، في تاسع أهداف «البرغوث» الصغير في 17 مباراة في الدوري هذا الموسم.

وقلص مونبلييه النتيجة بالهدف الرابع هذا الموسم، لمهاجمه أرنو نوردين الذي سدد كرة بينية بقدمه اليسرى، هزت شباك الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما «89».

غير أن نادي العاصمة اعاد فارق الهدفين بفضل البديل ابن الـ 16 عاماً وارن زائير-إيمري الذي افتتح رصيده بقميص فريقه، بعد لعبة مشتركة مع حكيمي ليدخل إلى منطقة الجزاء ويتخلص من مدافع، ويسدد كرة أرضية في الشباك «92».

في المباراة الثانية، افتتح الوافد الجديد لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي رصيده في مباراته الأولى مع مرسيليا بمضاعفته النتيجة في الفوز على نانت بهدفين نظيفين.

ولم يحتج أوناحي الذي دخل بديلاً للتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 74 لأكثر من 19 دقيقة لتسجيل هدفه الأول بألوان النادي المتوسطي الذي تقدم عبر «النيران الصديقة»، بعدما سجل الشاب البرازيلي جواو فيكتور هدفاً في مرمى فريقه نانت عن طريق الخطأ «58».

وتقدم مرسيليا للمركز الثاني برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة عن لنس المتراجع للمركز الثالث، بعد خسارته أمام نيس، فيما ابتعد سان جيرمان في الصدارة بفارق 5 نقاط عن النادي المتوسطي.

ولم يذق مرسيليا طعم الخسارة في مبارياته العشر الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث حقق قبل تعادله أمام موناكو 1-1 في المرحلة الماضية، 8 انتصارات توالياً، منها 6 في الدوري.

وتعود الخسارة الأخيرة لمرسيليا في «ليج1» إلى المرحلة 12 في عقر داره أمام لنس صفر-1.