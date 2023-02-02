برشلونة.. «فائق السرعة»!



مدريد (أ ف ب)

عزز برشلونة صدارته، وابتعد بفارق 8 نقاط عن غريمه ومطارده المباشر ريال مدريد، بفوزه على مضيفه ريال بيتيس 2-1، في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل لاعبو برشلونة الأهداف الثلاثة للقاء، تقدم النادي الكاتالوني بهدفي البرازيلي رافينيا «65»، والعائد من الإيقاف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي «80»، ليعود ويقلص الفارق لمصلحة بيتيس بـ «النيران الصديقة» لمدافعه الفرنسي جول كونديه «85».

قال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في تصريح لتلفزيون «موفيستار»: خضنا مباراة رائعة، كان من الممكن أن نقتل المباراة برأسية أنسو فاتي، ثم جعلنا نهاية المباراة معقدة بعض الشيء لأنفسنا».

وأضاف «قدّم الفريق مباراة كبيرة، على أرض صعبة للغاية، لقد تطورنا كثيراً منذ المباراة ضد جيرونا (فاز برشلونة 1-صفر)، امتلكنا الهيمنة والصبر والهدوء، وتمكنا من المرور عبر الأجنحة، في الوسط، لإيجاد التفوق العددي، مباراة جيدة من جميع النواحي، ونمر بوقت جيد ونملك الروح المعنوية لمواصلة النجاحات».

ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 50 نقطة متقدماً بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الثاني الذي يواجه فالنسيا اليوم «الخميس».

في المقابل، كان ريال بيتيس الذي تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز السادس يمني النفس بالفوز على برشلونة للبقاء على المسافة ذاتها مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع «34 نقطة» الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتواجه برشلونة وبيتيس في 12 الشهر الحالي في كأس السوبر الإسبانية في العاصمة السعودية الرياض، وكانت الغلبة للنادي الكاتالوني بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2.