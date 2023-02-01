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البطائح يتخطى اتحاد كلباء في كأس رئيس الدولة

البطائح يتخطى اتحاد كلباء في كأس رئيس الدولة
1 فبراير 2023 23:39

كلباء (الاتحاد)

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تجاوز البطائح مضيفه اتحاد كلباء 6 - 5 بركلات الترجيح، بعد التعادل 3-3 في الوقتين الأصلي والإضافي، في المباراة التي أقيمت على استاد نادي اتحاد كلباء، ضمن دور الـ 16 لبطولة  كأس رئيس الدولة لكرة القدم، سجل لـ «النمور»، عبدالله عباس، مدافع البطائح، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12، وفيليب كيش من ضربة جزاء في الدقيقة 12، وحبيب الفردان في الدقيقة 50، وسجل لـ «الراقي» أورتور جورجي في الدقيقة 40، وفيليب كيش بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 66، ولورنسي دو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين من دون أن تتغير النتيجة التي حُسمت لمصلحة البطائح بركلات الترجيح، ويلتقي «الراقي» مع عجمانفي الدور ربع النهائي.

كأس رئيس الدولة
البطائح
اتحاد كلباء
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