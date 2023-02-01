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الرياضي

ابن بلباو أفضل أفريقي في «الليجا»!

ابن بلباو أفضل أفريقي في «الليجا»!
1 فبراير 2023 22:30

 
مدريد (الاتحاد)

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فاز إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو، بجائزة أفضل لاعب أفريقي في منتصف موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني «الليجا»، بعد تفوقه بالإجماع في التصويت من قبل مشجعي كرة القدم والصحفيين.
قصة إينياكي ويليامز فريدة من نوعها، فهو ولد في بلباو في 15 يونيو 1994 لأب غاني وأم ليبيرية، ونشأ في بامبلونا المجاورة، وبدأ اللعب مع الفرق المحلية في المنطقة، وكان موهوباً لدرجة أن بلباو لاحظه أثناء لعبه في بامبلونا، وسرعان ما ضمه إلى أكاديمية ليزاما التابعة للنادي.
وأمضى ويليامز مسيرته الاحترافية بأكملها مع بلباو، حيث سجل المهاجم السريع 80 هدفاً في 362 مباراة مع «الأسود»، منذ ظهور الأول في «الليجا» مع بلباو مراهقاً يبلغ 18 عاماً.
الجائزة اعتراف واحتفال باللاعبين الأفارقة البارزين الذي يشاركون في موسم «الليجا»، وكان ويليامز فائزاً مقنعاً بعد تصويت عام وترشيحات قام بها عدد من الصحفيين الرياضيين البارزين في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
احتل ويليامز عناوين الصحف العالمية مؤخراً - لعدم تواجده في اللعب - بعد انتهاء مسيرته المذهلة من 251 مباراة متتالية في «الليجا» مع بلباو، عندما اضطر للتغيب عن مباراة للفريق أمام سيلتا فيجو بسبب إصابة عضلية.
بدأ مسيرته المذهلة في 7 أبريل 2016، وحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد مشاركات متتالية في «الليجا» في أكتوبر 2021، بعد وصوله إلى 203 مباريات متتالية، متجاوزاً 202 مباراة التي سجلها خوانان لاراناجا لاعب ريال سوسيداد.
انتهى سجل ويليامز المذهل في نهاية الأسبوع الماضي، عندما غاب عن مباراة سيلتا فيجو، حيث أنهى سلسلة مذهلة من 2468 يوماً، وما يقرب من سبع سنوات، من دون أن يفوت أي مباراة لبلباو.
يفتخر لاعب الباسك بحمله الجنسيتين الإسبانية والغانية، اختار ويليامز تمثيل غانا - مسقط رأس والديه - على الصعيد الدولي.
فاز حارس مرمى إشبيلية الاستثنائي ياسين بونو بجائزة أفضل لاعب أفريقي في «الليجا» بنسختها الافتتاحية خلال الموسم الماضي، وبينما قاد المغرب إلى نصف النهائي الأول التاريخي في كأس العالم في قطر، عانى إشبيلية هذا الموسم، ولم يكرر مستواه القوي في المواسم الأخيرة.

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