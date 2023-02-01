منصور بن محمد يعتمد استراتيجية تطوير القطاع الرياضي



دبي (الاتحاد)



أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي على تبني نهج الاستدامة في جميع مجالات العمل الرياضي سيراً على نهج القيادة الرشيدة وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي أعلن عن اختيار عام 2023 عاماً للاستدامة.

وقال سموه «إن اختيار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار (اليوم للغد) يجسد نهج الدولة ورؤية قيادتها الرشيدة في مختلف جوانب الحياة وفي مقدمتها تأمين مستقبل الأجيال القادمة عبر المبادرات الشاملة في جميع المجالات ومن بينها الاستدامة والحفاظ على الموارد، وسنعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله في تعزيز الاستدامة في القطاع الرياضي لنسهم في ترك إرث كبير وثري للأجيال القادمة وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مجال المبادرات الإنسانية والمحافظة على حياة الشعوب.

وأكّد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً على أن عام 2023 سيكون عاماً متميزاً أيضاً على صعيد الأداء وإطلاق المبادرات وسيشهد تحقيق إنجازات أكبر على مستوى الناتج المحلي وإطلاق مبادرات تهدف إلى تعزيز مكانة الرياضة في مجتمع واقتصاد دبي وتعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة العالمية باعتبارها في صدارة الوجهات العالمية المفضلة لاستضافة البطولات والفعاليات والمعسكرات التدريبية الدولية بعد أن شهد عام 2022 تحقيق الكثير من النجاحات التنظيمية والنمو على مستوى مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي وكذلك على مستوى عدد ومستوى البطولات والفعاليات الرياضية العالمية والمحلية التي تم تنظيمها والتي شهدت تأسيس بطولات جديدة انطلقت بقوة من دبي إلى العالم ومن بينها بطولة كأس سوبر دبي لكرة القدم التي شاركت في نسختها الأولى فرق ليفربول وأرسنال وميلان وليون، وبطولة دوري التنس العالمي الذي شارك في نسخته الأولى بدبي 16 من أهم اللاعبين واللاعبات في العالم، كما وجه سموه بزيادة عدد الفعاليات التي يتم تنظيمها الى 500 فعالية سنوياً واستمرار الزيادة لتصل الى 1000 فعالية سنويا تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه للاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي لعام 2023 والذي عقد في مقر المجلس بحضور معالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري عضو مجلس الإدارة، والأعضاء: هالة يوسف بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وسعيد حارب أمين عام المجلس، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، حيث اعتمد المجلس الخطة الاستراتيجية الجديدة للمجلس للفترة 2023 -2033.



وقال سموه:«لقد اعتمدنا الخطة الاستراتيجية الجديدة بما يعزز دور القطاع الرياضي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخطة دبي الاقتصادية D33 وتعزيز جاهزية دبي لريادة المستقبل ومواصلة مسيرة النجاح والتميز والإنجازات في جميع المجالات وفي مقدمتها جودة الحياة والاقتصاد المستدام وجاذبية دبي كحاضنة للمواهب والمشاريع وملتقى العالم، كما نعمل على الاستفادة من قوة تأثير الرياضة في القضايا المجتمعية وتحسين صحة الفرد ونشاطه وتعزيز التعاون بين مكونات المجتمع وأيضا استقطاب ورعاية الموهوبين الرياضيين. سنواصل بداية من عام 2023 وحتى 2033 تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والنمو للقطاع الرياضي في دبي على جميع المستويات ومن بينها مضاعفة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي لدبي واستقطاب المزيد من البطولات والفعاليات الدولية وزيادة أعداد المشاركين في الفعاليات المجتمعية والتنافسية وتقديم الجديد من الفعاليات وإطلاق المبادرات التي تواكب النمو والتطور الذي تشهده جميع مفاصل الحياة في دولة الإمارات عموما ودبي خصوصا».

وأضاف سموه« تستهدف الخطة الممتدة من 2023 وحتى 2033 تحقيق نمو كبير في القطاع الرياضي خلال هذه السنوات تكون حصيلته: زيادة إسهام الرياضة في الناتج المحلي من 2% إلى 4%، وإدارة وتنظيم 3000 فعالية رياضية دولية وإقليمية ومحلية، واستضافة أكثر من 1000 معسكر رياضي دولي، وزيادة نسبة الفعاليات الرياضة المنظمة بدعم القطاع الخاص إلى 90%، وغيرها من المنجزات التي سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق الأهداف الكبيرة للمجلس في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي».

كما وجه سموه بوضع إجراءات تحفيزية بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي وهيئة الصحة بدبي وإطلاق جائزة تمنح للمدارس التي تطبق أفضل الممارسات للحفاظ على صحة الطلبة والوقاية من الأمراض من خلال تبني نهج الرياضة والنشاط البدني، وغيرها من الإجراءات خلال فترات الدراسة.

وتتضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها سمو رئيس مجلس دبي الرياضي العديد من الغايات والأهداف والمبادرات التي تتمحور من خلال 5 محركات لتحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية، وهي: صناعة المستقبل الرياضي، وذلك من خلال تحليل دقيق للواقع وابتكار الحلول لصناعة مستقبل الرياضة بما يتضمنه (الرياضات الرقمية والميتافيرس والذكاء الصناعي) واقتصاد مستدام ووجهة رياضية عالمية، من خلال زيادة مساهمة الرياضة في الناتج المحلي السنوي وترسيخ مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية من خلال التكامل والشراكة مع القطاع الخاص في مجالات تنظيم الفعاليات والبطولات والمعسكرات ودعم الاستثمار في الأكاديميات والمنشآت الرياضية المختلفة

وأيضاً دبي نبض الرياضة أينما كنت، والذي يهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع والزائرين من المشاركة في الأنشطة الرياضية في أي مكان وعلى مدار العام بما فيهم كبار السن والسيدات وأصحاب الهمم، بجانب تميز وإنجازات رياضية، من خلال توفير البيئة المثالية لجذب واستقطاب الموهوبين وتحقيق التميز الرياضي والإنجازات في جميع الميادين، ونظام عمل مؤسسي وحوكمة فاعلة، عبر وضع نظام عمل مؤسسي رقمي متكامل ومترابط يضمن الحوكمة الشاملة للقطاع الرياضي.