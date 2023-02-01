«رابطة المحترفين» تبحث ترتيبات «السوبر»



دبي (الاتحاد)



عقدت رابطة المحترفين ونادي النصر اجتماعاً تنسيقياً لبحث الترتيبات التنظيمية لكأس السوبر الذي يقام على استاد آل مكتوم بنادي النصر في الساعة الثامنة والنصف مساء 25 فبراير الجاري، وذلك ضمن الجهود المكثفة التي تقوم بها الرابطة مع شركاء النجاح، من أجل تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير وأفضلها لتقديم نسخة متجددة لواحد من البطولات الرئيسة للمحترفين خلال الموسم.

ترأس وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة الاجتماع، بحضور توفيق زهروني المدير التنفيذي لشركة نادي النصر لكرة القدم وممثلي مختلف الإدارات والأقسام بالرابطة وفريق عمل النصر.

ووقف الاجتماع على أدق التفاصيل والجهود لتنظيم الحدث، من خلال الاطلاع على جاهزية المرافق والخدمات المخصصة للعين بطل «دوري أدنوك للمحترفين» والشارقة بطل كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، والجماهير التي تحضر اللقاء من خلال الفعاليات المرافقة التي يتم تنظيمها، وكافة الإجراءات الخاصة بعيشهم أفضل الأجواء على المدرجات.

وقام فريق العمل بجولة ميدانية لبحث وتنسيق كافة الأمور التنظيمية في استاد آل مكتوم، والذي يعتبر من أحدث الملاعب في الدولة، بعد إعادة تطويره، حيث حقق نجاحات بارزة في العديد من الأحداث الكبرى مؤخراً، منها استضافته كأس السوبر تحديداً، ومباريات في كأس آسيا، ومباريات ودية عالمية بمشاركة فرق منها أرسنال وليفربول الإنجليزيان، وميلان الإيطالي، وليون الفرنسي.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد طرحت تذاكر كأس السوبر قبل شهر من انطلاق الحدث عبر موقعها الرسمي وتطبيقاتها الذكية وموقع بلاتنيوم ليست، لتتيح للجماهير الفرصة لحجز مقعد في الحدث المهم وأولى بطولات موسم 2022-2023.