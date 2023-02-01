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الرياضي

منتخب السلة يتأهل إلى ربع نهائي «دولية» دبي

منتخب السلة يتأهل إلى ربع نهائي «دولية» دبي
1 فبراير 2023 19:41


علي معالي (دبي)

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صعد منتخبنا الوطني لكرة السلة إلى ربع النهائي من بطولة دبي الدولية في نسختها رقم 32 المقامة حالياً على صالة نادي النصر، بالفوز على فريق الوحدة السوري في آخر مباريات المجموعة الأولى بنتيجة 82- 49.
وبالنتيجة، حل منتخبنا في المركز الرابع بالمجموعة، ليتأهل بالتالي للدور الثاني برصيد 5 نقاط، فيما ودع الفريق السوري البطولة بعد توقف رصيده عند 4 نقاط.
وجاءت بداية اللقاء متقاربة المستوى بعد أن انتهى الربع الأول بالتعادل (20-20)، قبل أن ينجح المنتخب في رسم انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والثالث، ومن ثم الربع الرابع بواقع (17-9 و24-13 و21-7).
ووجّه الدكتور منير بن الحبيب، المدير الفني للاتحاد، شكره إلى اتحاد اللعبة على ما يقدمه من أجل المنتخب الذي يستعد للمشاركة في الجولة الثانية من تصفيات بطولة آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم 20 من الشهر الجاري.
وقال: «لم نقدم المستوى المطلوب في آخر مباراة أمام النصر الليبي، ولكن ضد الوحدة تغير الحال تماماً وظهرت شخصية المنتخب الذي يحقق الكثير من الفوائد من هذه المشاركة القوية، وأداء اللاعبين في تصاعد، مباراة بعد الأخرى».
وأشاد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، بالاستفادة التي يحققها «الأبيض» في ظل المستويات المختلفة. وقال «تعرض لاعبو منتخبنا لإصابات في المباريات السابقة، واستفاد المنتخب من التشكيلة التي لعب بها المباراة الأخيرة وحقق فوزاً مهماً، وسيكون منتخبنا جاهزاً للمنافسة على التأهل للبطولة الآسيوية من خلال التصفيات المقبلة في قطر». 

الإمارات
منتخب السلة
دبي
بطولة دبي الدولية لكرة السلة
نادي النصر
الوحدة السوري
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