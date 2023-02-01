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الجزيرة يصعد للقاء الشارقة في ربع نهائي الكأس

الجزيرة يصعد للقاء الشارقة في ربع نهائي الكأس
1 فبراير 2023 19:38

 
رضا سليم (دبي)

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تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، ليواجه الشارقة، بعد فوزه على فريق جلف أف سي 6-1، في المباراة التي جرت باستاد محمد بن زايد، ضمن ثمن نهائي البطولة، سجل سداسية «فخر أبوظبي»، فلورين تاناسي «هدفين» الأول بعد 22 ثانية، والثاني في الدقيقة 59، وعمر تراوري في الدقيقة 35، و«البديل» برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 75، وأشرف بن شرقي في الدقيقة 84، وزايد العامري في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، فيما أحرز محمد ديوب هدف جلف أف سي في الدقيقة 44.
لم ينتظر الجزيرة كثيراً لإثبات تفوقه، ونجح فلورين تاناسي مهاجم الفريق في تسجيل الهدف الأول، بعد 22 ثانية من بداية الشوط الأول، وينال لقب الهدف الأسرع في البطولة حتى الآن، بعد التمريرة العرضية الرائعة من عمر تراوري، وبعدها أهدر خلفان مبارك انفراداً بمرمى جلف أف سي، ولعبها فوق العارضة، ويحرم القائمة أشرف بن شرقي من التسجيل مرتين، ورغم محاولات لاعبي جلف أف سي، إلا أنها كانت ضعيفة على مرمى علي خصيف.
وتشهد الدقيقة 35 الهدف الثاني للجزيرة عن طريق عمر تراوري، ووسط تسابق لاعبي الجزيرة، في إهدار الفرص السهلة أمام مرمى علي عبدالكريم، إلا أن محمد ديوب مهاجم جلف أف سي ينجح إثر هجمة مرتدة سريعة في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 44 ويقلص الفارق، وينتهي الشوط الأول بتقدم «فخر أبوظبي» 2-1.
وفي الشوط الثاني، سجل تاناسي الهدف الثاني له والثالث للجزيرة في الدقيقة 59، ويدفع كايزر مدرب الفريق بعدد من اللاعبين البدلاء، وينجح «البديل» برونو دي أوليفيرا في تسجيل الهدف الرابع للجزيرة في الدقيقة 75 من أول لمسة، ويلغى الحكم هدف أشرف بن شرقي بداعي التسلل، ويعود اللاعب نفسه ليحرز الهدف الخامس في الدقيقة 84، وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع يضيف زايد العامري الهدف السادس، ويعلن فوز الجزيرة 6-1 والتأهل إلى ربع نهائي البطولة.
 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كأس رئيس الدولة
الجزيرة
الشارقة
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