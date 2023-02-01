«الزعيم» يضرب موعداً مع «الفرسان» في «الكأس الأغلى»



معتصم عبدالله (دبي)



ضرب العين موعداً مع منافسه شباب الأهلي في ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، بعدما لحق «الزعيم» بركب المتأهلين، بتخطيه عقبة مضيفه خورفكان 1-0، على استاد «صقر بن محمد القاسمي»، ضمن الدور ثمن النهائي.

وغابت الأهداف خلال الشوط الأول للمباراة، بعدما فضل الأوكراني ريبروف مدرب العين الاحتفاظ بعدد من أوراقه المهمة، أمثال الهداف لابا كودجو، والمدافع كوامي أوتوني على دكة البدلاء».

ونجح فلاح وليد لاعب وسط «الزعيم» في تسجيل هدف فريقه الوحيد، بعد ما ترجم كرة متبادلة بين زملائه، بتسديدة مباشرة داخل مرمى الحارس أحمد الحوسني في الدقيقة 73، وهو أول أهداف فلاح في كل المسابقات، خلال الموسم الحالي 2022- 2023.

وحافظ العين على أفضلية الهدف، خلال الجزء الأخير من المباراة، بفضل أدائه المتوازن ما بين الهجوم والدفاع، في الوقت الذي لم تثمر فيه محاولات أصحاب الأرض في التعديل، ليتكبد الخسارة الثانية في الموسم أمام ذات المنافس، بعد الأولى 1-2، ضمن الجولة التاسعة من «دوري أدنوك للمحترفين».

وكان العين تخطى دبا 4-0 في الدور الأول للبطولة الأغلى، فيما جاء تأهل خورفكان على حساب العروبة 3-1.