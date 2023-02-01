السعودية تنظم كأس آسيا 2027



المنامة (الاتحاد)



اختارت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإجماع 43 صوتاً، السعودية لنيل شرف تنظيم نهائيات كأس آسيا 2027.

وقام الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي بتسليم شهادة التنظيم الى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وهنأ رئيس الاتحاد الآسيوي، السعودية على نيلها شرف تنظيم نهائيات كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخها، معرباً عن ثقته بقدرة السعودية على تهيئة الظروف الكفيلة بتنظيم البطولة، وفق أعلى معايير الجودة التنظيمية، عطفاً على ما تملكه من إمكانات كبيرة وخبرة واسعة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.