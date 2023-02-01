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الرياضي

الجنيبي: نحصد ثمار الثقة بالإمارات

عبدالله ناصر الجنيبي
1 فبراير 2023 19:24

 
المنامة (الاتحاد)

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رفع عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود لأبناء الوطن في المجالات كافة، وتحديداً في القطاع الرياضي، مؤكداً أن فوزه في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إنما تحقق بفضل ثقة القارة والعالم بأكمله بالإمارات، بفضل ما غرسته قيادتنا الغالية من ثمار التفوق والإبداع والنهضة الشاملة التي ننهل منها هذا الحصاد.
وأكد الجنيبي أن نيله أعلى الأصوات بين المترشحين في انتخابات عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي بـ37 صوتاً، هو تكليف وليس تشريفاً، من أجل تسخير خبراته في خدمة تطوير كرة القدم الآسيوية، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء، خصوصاً كرة القدم الإماراتية التي نتطلع إلى مضاعفة الجهود لترسيخ مكانتها وترجمة الخطوات الكبيرة التي نقوم بها من أجل الارتقاء بها نحو الأفضل دائماً.

عبدالله ناصر الجنيبي
رابطة المحترفين
الإمارات
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
البحرين
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