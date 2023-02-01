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«دولية» الفجيرة للرماية الجبلية في وادي غوب

«دولية» الفجيرة للرماية الجبلية في وادي غوب
1 فبراير 2023 20:00


الفجيرة (وام)
تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق الاثنين المقبل، منافسات بطولة الفجيرة الدولية للرماية الجبلية، بمشاركة 444 متنافساً من 40 دولة حول العالم في وادي غوب بمدينة دبا، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة في رياضة رماية الأطباق (السبورتينج)، بمجموع جوائز تزيد على مليون درهم.
وتنقسم البطولة إلى 3 أيام تدريب، وحفل افتتاح يليه 3 أيام للبطولة الأساسية وإعلان الفائزين المتأهلين في جميع الفئات في اليوم الأخير، وقد صمم بطل الرماية العالمي جورج ديجويد، 8 منصات رماية عالية المستوى، لتقدم للمشاركين تجربة جديدة في رياضة الرماية الجبلية، كما تتميز البطولة الدولية بنظامها الخاص الذي يحاكي تجربة الصيد باستخدامها الأطباق (الصحون) الصديقة للبيئة، والتي تناسب جميع استخدام مختلف الفئات العمرية.
وقال سيف الزحمي مدير البطولة: «إن البطولة تتضمن أربع فئات هي المفتوحة، والكبار، والناشئين، والنساء، وتستقطب المشاركين المحترفين من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى توفير جولات تنافسية مصاحبة للمبتدئين والهواة، بما يسهم في تسليط الضوء على الرياضات الجبلية بالمنطقة، وتعزيز مكانة الفجيرة على خارطة الأحداث الرياضية واستضافتها للمنافسات النوعية تماشياً مع توجهات دولة الإمارات في دعم الأنواع المختلفة للرياضات».

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