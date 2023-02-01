الخميس 2 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

منافسة بين نجوم عالميين في بطولة رأس الخيمة للجولف

منافسة بين نجوم عالميين في بطولة رأس الخيمة للجولف
1 فبراير 2023 19:00

 
رأس الخيمة (الاتحاد)
تنطلق يوم غد منافسات بطولة رأس الخيمة للجولف، التي تقام في نادي الحمرا للجولف وتستمر حتى 5 فبراير الجاري، بمشاركة قائمة كبيرة من النجوم العالميين من أبطال سلسلة رولكس، وقائدي كأس رايدر والبطولات الكبرى، يتقدمهم حامل اللقب الدنماركي نيكولاي هوجارد، الساعي لتكرار نجاحه للعام الثاني على التوالي.
حصد اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً الفوز بلقب البطولة الموسم الماضي، بفارق أربع ضربات عن الإنجليزي جوردان سميث، مسجلاً 68 ضربة في الجولة الأخيرة على الملعب الذي قام بتصميمه بيتر هارادين، وسط الطبيعة الخلابة لرأس الخيمة.
سينضم الفرنسي فيكتور بيريز، الفائز بأول حدث من سلسلة رولكس في الموسم في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، والبولندي أدريان ميرونك الفائز مرتين في جولة دي بي ورلد والمقيم في دبي، إلى جانب هوجارد في آخر بطولات «ديزرت سوينج» التي تشهد إقامة أربع بطولات متتالية في الإمارات ضمن جولة دي بي ورلد، كما يتواجد قائدان لكأس رايدر توماس بيورن وبادرايج هارينغتون الذي فاز بثلاثة ألقاب كبرى.
قال هوجارد حامل اللقب: «لقد كان أسبوعاً مميزاً لمنافسات العام الماضي، وأنا أتطلع حقاً للتفوق مع العودة هنا مرة أخرى، منذ وصلت إلى نادي الحمرا لأول مرة، ومع مجريات الأسبوع بدأت ألعب الجولف بشكل جيد، وربما كانت تصويباتي من المسافة البعيدة هي ما أحدث الفارق الرئيسي لأحقق اللقب، خصوصاً عند الحفر الرئيسية».
وأضاف: «في حال كنت تصوب جيداً لمسافة بعيدة هنا، يمكنك الحصول على الأداء الجيد طوال أيام المنافسات، وهو بالتأكيد ميزة، لن تكون مفاجأة إذا فاز صاحب الضربات لمسافة أطول بالحدث هذا الأسبوع».
ستكون بطولة رأس الخيمة 2023، المرة الثانية التي يستهدف فيها هوجارد الدفاع عن اللقب بعد حصوله على المركز 27 في بطولة دي إسي أوتوموبيلز الإيطالية المفتوحة، بعد عام من حصوله على لقبه الأول في جولة دي بي ورلد في نادي ماركو سيميوني الريفي للجولف الذي يستضيف كأس رايدر هذا العام، وقال: عندما عدت للدفاع عن لقبي في إيطاليا، كان الأمر رائعاً، ذهبت إلى هناك وأنا أعلم أنني لعب جيداً بالفعل في الملعب، وهذا ظهر في جولاتي معظم أيام الأسبوع، لذلك لا أعتقد أن هناك المزيد من الضغط على هذا النحو.
وتابع: تحصل على ذكريات جيدة في كل مرة تكون فيها في موقع التصويب للانطلاقة أو عند التصويب من مسافة قريبة، كما تعلم أنك كنت في هذا الوضع من قبل ونفذتها بشكل جيد. الأمر مختلف في العودة إلى الملعب الذي فزت به، ولكن بشكل رائع.

أخبار ذات صلة
سعود القاسمي يشهد حفل إطلاق «بطولة رأس الخيمة للجولف»
ماكلروي يتقدم إلى وصافة «السباق إلى دبي»
الجولف
نادي الحمرا للجولف
اتحاد الجولف
آخر الأخبار
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
دنيا
بالفيديو.. الوفاء ليس حكراً على البشر.. ردة فعل ناقة رأت صاحبها بعد غيابه
اليوم 14:15
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
الرياضي
سلتيكس يعبر نتس عبر جسر تايتوم
اليوم 16:15
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
الإمارات
محمد بن راشد ينعى محمد سعيد الملا
اليوم 15:46
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
الرياضي
منتخبنا يواجه بيروت في ربع نهائي «دولية دبي» للسلة
اليوم 15:30
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
الرياضي
«تنفيذي الأولمبية» يعتمد تشكيل لجنة اللاعبين الأولمبيين
اليوم 15:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©