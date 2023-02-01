منافسة بين نجوم عالميين في بطولة رأس الخيمة للجولف



رأس الخيمة (الاتحاد)

تنطلق يوم غد منافسات بطولة رأس الخيمة للجولف، التي تقام في نادي الحمرا للجولف وتستمر حتى 5 فبراير الجاري، بمشاركة قائمة كبيرة من النجوم العالميين من أبطال سلسلة رولكس، وقائدي كأس رايدر والبطولات الكبرى، يتقدمهم حامل اللقب الدنماركي نيكولاي هوجارد، الساعي لتكرار نجاحه للعام الثاني على التوالي.

حصد اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً الفوز بلقب البطولة الموسم الماضي، بفارق أربع ضربات عن الإنجليزي جوردان سميث، مسجلاً 68 ضربة في الجولة الأخيرة على الملعب الذي قام بتصميمه بيتر هارادين، وسط الطبيعة الخلابة لرأس الخيمة.

سينضم الفرنسي فيكتور بيريز، الفائز بأول حدث من سلسلة رولكس في الموسم في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، والبولندي أدريان ميرونك الفائز مرتين في جولة دي بي ورلد والمقيم في دبي، إلى جانب هوجارد في آخر بطولات «ديزرت سوينج» التي تشهد إقامة أربع بطولات متتالية في الإمارات ضمن جولة دي بي ورلد، كما يتواجد قائدان لكأس رايدر توماس بيورن وبادرايج هارينغتون الذي فاز بثلاثة ألقاب كبرى.

قال هوجارد حامل اللقب: «لقد كان أسبوعاً مميزاً لمنافسات العام الماضي، وأنا أتطلع حقاً للتفوق مع العودة هنا مرة أخرى، منذ وصلت إلى نادي الحمرا لأول مرة، ومع مجريات الأسبوع بدأت ألعب الجولف بشكل جيد، وربما كانت تصويباتي من المسافة البعيدة هي ما أحدث الفارق الرئيسي لأحقق اللقب، خصوصاً عند الحفر الرئيسية».

وأضاف: «في حال كنت تصوب جيداً لمسافة بعيدة هنا، يمكنك الحصول على الأداء الجيد طوال أيام المنافسات، وهو بالتأكيد ميزة، لن تكون مفاجأة إذا فاز صاحب الضربات لمسافة أطول بالحدث هذا الأسبوع».

ستكون بطولة رأس الخيمة 2023، المرة الثانية التي يستهدف فيها هوجارد الدفاع عن اللقب بعد حصوله على المركز 27 في بطولة دي إسي أوتوموبيلز الإيطالية المفتوحة، بعد عام من حصوله على لقبه الأول في جولة دي بي ورلد في نادي ماركو سيميوني الريفي للجولف الذي يستضيف كأس رايدر هذا العام، وقال: عندما عدت للدفاع عن لقبي في إيطاليا، كان الأمر رائعاً، ذهبت إلى هناك وأنا أعلم أنني لعب جيداً بالفعل في الملعب، وهذا ظهر في جولاتي معظم أيام الأسبوع، لذلك لا أعتقد أن هناك المزيد من الضغط على هذا النحو.

وتابع: تحصل على ذكريات جيدة في كل مرة تكون فيها في موقع التصويب للانطلاقة أو عند التصويب من مسافة قريبة، كما تعلم أنك كنت في هذا الوضع من قبل ونفذتها بشكل جيد. الأمر مختلف في العودة إلى الملعب الذي فزت به، ولكن بشكل رائع.