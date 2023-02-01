كانسلو بـ «ألوان البايرن» ينفى هذا الأمر ويؤكد هذا الأمر!!

أنور إبراهيم (القاهرة)

نفى الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسلو نفياً قاطعاً أن يكون الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، وراء رحيله الذي فاجأ الكثير من المراقبين، وقال إن حقيقة انتقاله إلى بايرن ميونيخ، ترجع إلى رغبته في اللعب أساسياً على الدوام، الأمر الذي لم يحدث خلال الأسابيع الأخيرة.

وكانت بعض المصادر الصحفية زعمت وجود خلاف بين كانسلو وجوارديولا وإنهما دخلا في مشاجرة أثناء أحد التدريبات، وهو ما نفاه النجم البرتغالي تماماً، وصرح للصحفيين خلال تقديمه الرسمي باعتباره لاعباً في البايرن قائلاً: لم أكن ألعب كثيراً في الفترة الأخيرة، وكان لذلك تأثير على قراري بالرحيل، كانت هناك تكهنات بأن علاقتي مع جوارديولا لم تكن في أفضل أحوالها، غير أن هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، وكل ما في الأمر أنني أريد أن ألعب لفترات أطول.

وتابع كانسيلو قائلاً: أريد أن أنطلق في هذه المغامرة الجديدة في نادٍ صاحب تاريخ، هذا حلم بالنسبة لي، أسعى لإثبات إمكانياتي كلاعب كرة وأعلم جيداً أن النادي يعيش على البطولات والألقاب التي يفوز بها كل عام، وأنا أيضاً مدفوع بقوة لتحقيق ذلك لأنني عاشق للنجاح.

وعندما سئل عما إذا كان يأمل في البقاء بعد انتهاء فترة الإعارة التي تنتهي بنهاية الموسم، تهرب كانسلو من الإجابة المباشرة، وقال: يجب أن نرى ما يمكن أن أقدمه أولاً خلال هذه الأشهر الستة، أريد أن أكون صافي الذهن وواضحاً، وعلينا أن نتحدث في هذا الأمر بنهاية الموسم.

ويمتد عقد جواو كانسلو «28عاماً» مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027، ولعب 154 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات وأحرز بطولتي دوري إنجليزي «بريميرليج»، ويتضمن عقد الإعارة بنداً يتيح تحويله إلى تعاقد دائم في حالة دفع 70 مليون يورو للسيتي في الصيف القادم.

وذكر موقع جول العالمي أن كانسلو جاهز لإنطلاقة جديدة مع البايرن في الدوري الألماني «البوندسليجا» وأن «البافاري» حصل على صفقة إعارة من العيار الثقيل بالتعاقد مع أحد أفضل اللاعبين في مركزه.