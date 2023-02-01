إنفاق «جنوني» في «الميركاتو الإنجليزي»!

لندن (أ ف ب)

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مبلغاً قياسياً بلغ 815 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار) في نافذة انتقالات شتوية محمومة لعام 2023، ما يشكّل حوالى ضعف الرقم القياسي سابقاً، بحسب خبراء شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي.

وشهد اليوم الاخير أمس «الثلاثاء»، سلسلة من الصفقات في الساعات الأخيرة، حيث سجل تشيلسي الذي يُنفق بشكل كبير، رقماً قياسياً بريطانياً جديداً بالتعاقد مع الأرجنتيني إنسو فرنانديز الفائز بكأس العالم 2022 قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 121 مليون يورو (132 مليون دولار).

وجاء إجمالي الإنفاق أعلى بنسبة 90% من الرقم القياسي السابق (430 مليون جنيه إسترليني في 2018) وثلاثة أضعاف ما كان عليه في النافذة الشتوية السابقة.

كما سجلت أندية الدوري الممتاز رقماً قياسياً لصافي نفقات الانتقال خلال النافذة الشتوية بلغت 720 مليون جنيه إسترليني.

مع دمج الرقم القياسي البالغ 1.9 مليار جنيه إسترليني الذي تم إنفاقه خلال فترة الانتقالات الصيفية، فقد أنفقت أندية الدوري الممتاز 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال موسم 2022-2023، وهو أعلى مبلغ على الإطلاق.

وشكّل أيضاً إنفاق أندية «البريميرليج» في اليوم الاخير بقيمة 275 مليون جنيه إسترليني رقماً قياسياً جديداً في النافذة الشتوية.

واستحوذت خمسة من أفضل ستة أندية أصحاب الدخل المرتفع على أكثر من نصف إجمالي الإنفاق، وكان تشيلسي منخرطاً في أكثر من ثلث إجمالي نفقات الدوري.

ويأتي الإنفاق الضخم لاندية «البريميرليج» بالتوازي مع تسجيل إيرادات قياسية لحقوق البث للدوري بين 2022-2025.

وللمرة الأولى، تجاوزت مبيعات حقوق البث التلفزيوني الدولية الرقم الذي يستحوذه السوق المحلي في المملكة المتحدة، مما رفع إجمالي المبيعات إلى أكثر من 10 مليارات جنيه إسترليني على مدار ثلاث سنوات.

وتخطت أندية الدوري منافسيها الأوروبيين، وشكلت 79 في المئة من إجمالي الإنفاق في البطولات الخمس الكبرى خلال هذا الشهر - وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

وانخفض الإنفاق على الانتقالات في باقي الدوريات الكبرى في أوروبا من 396 مليون يورو في يناير 2022 إلى 255 مليون يورو.

واتهم رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، غالبية أندية الدوري الممتاز بـ «المنشطات الاقتصادية».

وغرّد: «نقرأ عن قوة الدوري الممتاز لكن الأمر ليس كذلك، إنها مسابقة مبنية على أندية تتكبد خسائر بالملايين».