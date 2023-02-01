منصور بوعصيبة: «أولمبياد باريس» على رأس أولويات الدراجات

الشارقة (وام)

أكد منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الدراجات، أن ما حققه لاعبو المنتخب الوطني خلال الفترة الماضية في مختلف المشاركات الداخلية والخارجية، وضع مسؤولية كبيرة على الاتحاد واللاعبين لتحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد العديد من البطولات والمشاركات الخارجية.

وكان المنتخب الوطني للدراجات حقق 25 ميدالية ملونة في البطولة العربية المجمعة التي أقيمت مؤخراً بالشارقة، وتوج بلقبها، كما أحرز أحمد المنصوري، دراج منتخبنا الوطني، الذهبية الأولى في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات ألعاب التضامن الإسلامي، والتي أقيمت العام الماضي بتركيا، كما شهدت الدورة الخليجية بالكويت في مايو 2022 إنجازات أخرى للاعبي الفريق.

وأوضح رئيس اتحاد الدراجات أن الاتحاد لديه خطة واضحة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، حيث يتم التركيز الآن على عدد من اللاعبين، ومن أبرزهم أحمد المنصوري، معرباً عن أمله في الوصول للهدف المطلوب خلال الفترة المقبلة، حيث يأتي التأهل للأولمبياد على رأس الأولويات.

وقال بوعصيبة: «نطمح إلى أن يكون لدينا فريق من المحترفين تحت 23 سنة، مثل فريق الإمارات للدراجات، وفريق القابضة للسيدات، والذي تم الإعلان عنه مؤخراً، وذلك لتقديم المزيد من المواهب الإماراتية الناشئة لدعم المنتخبات الوطنية»، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد 3 مشاركات خارجية للمنتخب الوطني، وهي طواف الجزائر وكأس المضمار في مصر خلال مارس المقبل، وطواف المغرب في أبريل المقبل.

ولفت إلى أن عدد ممارسي رياضة الدراجات في الدولة يتراوح بين 36 و40 ألفاً، وهو رقم جيد للغاية في ظل الانتشار المتزايد للعبة، بفضل اهتمام القيادة الرشيدة بإنشاء مسارات للدراجات، على أعلى المستويات والتجهيزات لتكون آمنة وفق أعلى معايير السلامة، ما يبشر بظهور المزيد من الدراجين الموهوبين، من مختلف الأعمار والمراحل السنية.

وعن النسخة الثامنة من طواف الشارقة، والتي أسدل عليها الستار أمس، أكد ابوعصيبة: «هذه النسخة من الطواف حققت نجاحاً لافتاً، وأكدت أن اللعبة تواصل تطورها في الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة، ما يجعلنا ننتظر نجاحاً جديداً للنسخة الخامسة من طواف الإمارات هذا الشهر، وكذلك النسخة الأولى من طواف الإمارات للدراجات للسيدات».

واختتم: «لا يقتصر دور هذه السباقات على المشاركات الرياضية والتتويج فقط، بل يعد ترويجاً سياحياً واقتصادياً للدولة بإظهار معالمها المختلفة عبر شاشات التلفزيون العالمية».