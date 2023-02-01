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رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق 25 فبراير

رالي أبوظبي الصحراوي ينطلق 25 فبراير
1 فبراير 2023 17:00

أبوظبي (وام)
تنطلق النسخة الـ32 من سباق رالي أبو ظبي الصحراوي يوم 25 فبراير الجاري، ضمن فعاليات بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.
وكانت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الجهة المنظمة لرالي أبوظبي الصحراوي، ضمت السباق منذ فترة طويلة، إلى موسم بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.
وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية: «توحدت جهود الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» والاتحاد الدولي للدراجات النارية «فيم» للمرة الأولى لإنشاء هذه البطولة لتشكل قمة الإثارة والتشويق في عالم الراليات الصحراوية، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذا».
وأضاف: «يقدم رالي أبوظبي الصحراوي الكثير من تاريخه الخاص في البطولة، ويستمر في النمو والازدهار تحت إشراف منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، وتضفي مدينة أبوظبي المزدهرة مع التقاليد والتضاريس القديمة، المزيد من السحر والتقنية على الرالي، ونتطلع لصناعة التاريخ هذه المرة».
وينتظر أن يكون رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام الأكثر تحدياً، حيث سيتعامل المتسابقون مع مسار أطول بمسافة تبلغ 237 كم أكثر من مسافة المسار في عام 2022، وستبلغ مسافة الرالي الإجمالية 2170 كم. 

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ويتصدر سيباستيان لوب ترتيب بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية بفارق نقطتين، وفي فئة الدراجات النارية، عاد كيفين بينافيدس بعد عدم إحراز أي نقاط في رالي داكار الموسم الماضي ليتصدر ترتيب بطولة الدراجات النارية هذا العام.

أبوظبي
رالي أبوظبي الصحراوي
كأس العالم للراليات الصحراوية
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