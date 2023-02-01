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الرياضي

رومينيجه يدعو إلى «نقاش عادل» بشأن نوير!

رومينيجه يدعو إلى «نقاش عادل» بشأن نوير!
1 فبراير 2023 14:59

ميونيخ (د ب أ)
دعا كارل هاينز رومينيجه، الرئيس السابق لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إلى إجراء مناقشات عادلة وجادة حول غياب حارس المرمى مانويل نوير عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.
وقال رومينيجه في مقابلة لبوابة «تي أونلاين» الإخبارية نشرتها اليوم: «على الجميع أن يضعوا في اعتبارهم ما قدمه لبايرن وللمنتخب الوطني».
وخلال فترة الإجازة عقب كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، أصيب نوير بكسر في الساق خلال ممارسة التزلج ليفتقد بايرن ميونيخ واحداً من أبرز عناصره لفترة طويلة.
وذكر رومينيجه: «هو بنفسه يعرف أنها لم تكن أفضل فكرة أن يتواجد على هذا المنحدر ويصاب، ولكن يجب تذكر أيضاً أنه كان عائداً للتو من قطر ويعاني من الإحباط بعد الخروج المبكر من كأس العالم، وأراد أن يجعل ذهنه صافياً، ثم وقع ذلك الحادث».
ولتعويض غياب نوير، تعاقد بايرن ميونيخ مع يان سومر من بروسيا مونشنجلادباخ، وينتظر أن يتولى حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي حتى الصيف المقبل، ولم تتضح الصورة حول إمكانية جاهزية نوير لبداية الموسم المقبل.
وأوضح رومينيجه أنه لا يرى أن مسيرة نوير قد انتهت، وأضاف: «لقد أتقن دور حراسة المرمى، واختير كأفضل حارس في العالم خمس مرات، عندما يكون بصحة جيدة مجدداً، سيعود بطموح هائل».

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