«كأس الأمم» تدشن «الشارقة الدولية» لقفز الحواجز



الشارقة (الاتحاد)



تنطلق صباح غد «الخميس» كأس الأمم - الشارقة الدولية لقفز الحواجز فئة الأربع نجوم، بنادي الشارقة للفروسية والسباق، وتستمر حتى 5 فبراير الجاري.

وتأتي البطولة في افتتاحية بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز، والتي تتألف من ثلاث بطولات، وتقام على مدار 3 أسابيع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم ورعاية أنشطة الفروسية، ورعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

وينظم الفعاليات نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، برعاية شركة لونجين الراعي الرسمي، ومجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في انطلاقة كأس الأمم الشارقة الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، نخبة الفرسان من 36 دولة عربية وأوروبية ورصدت اللجنة المنظمة 275,5 ألف يورو جوائز مالية للفائزين.

ويشهد الأسبوع الثاني انطلاق بطولة الشارقة الدولية الثالثة والعشرين لقفز الحواجز، فئة النجمتين، وهي نهائي المجموعة الإقليمية السابعة بالاتحاد الدولي للفروسية، وتقام من 10 إلى 12 فبراير الحالي.

ويشهد الأسبوع الثالث والأخير من فعاليات بطولات الشارقة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، فئة الخمس نجوم، من 17 إلى 19 فبراير.