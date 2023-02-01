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الرياضي

مدير دورتموند ينتقد «إنفاق» تشيلسي!

مدير دورتموند ينتقد «إنفاق» تشيلسي!
1 فبراير 2023 14:25

برلين (د ب أ)
انتقد سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم حجم إنفاق نادي تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية، والتي شهدت إبرام تشيلسي صففة قياسية على مستوى بريطانيا لضم إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي.
وقال كيل في تصريحات لقناة «سكاي سبورت» الألمانية: «يجب أن نقول إنه أمر جامح للغاية، بالطبع كنت أتابع تشيلسي في الأسابيع والأشهر الماضية».
ووقع لاعب خط الوسط فيرنانديز عقداً مع تشيلسي يستمر حتى عام 2031، وقد دفع النادي الإنجليزي 106.8 مليون جنيه إسترليني (131.4 مليون دولار) للتعاقد مع اللاعب المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بلقب كأس العالم 2022 في قطر. 

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وقال كيل:«المال لا يمثل مشكلة هناك، نحن ببساطة، علينا أن نجني أموالنا هنا بطريقة مختلفة، لذلك لسنا في وضع يسمح لنا بإبرام صفقات كهذه».

بروسيا دورتموند
تشيلسي
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