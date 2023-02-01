اتحاد البادل يطلق «جولة المشرق»



دبي (الاتحاد)



أطلق اتحاد البادل جولة «المشرق 2023»، والتي تضم سلسلةً من البطولات المجتمعية المخصصة للهواة للمرة الأولى على مستوى الدولة.

وتتألف الجولة من 20 بطولة، موزعة على ثمانية أسابيع، اعتباراً من فبراير إلى ديسمبر، ويصل مجموع جوائز الموسم الأول منها إلى 350 ألف درهم.

وتشير الانطلاقة المشهودة للجولة وجوائزها القيمة إلى رؤية الإمارات في تعزيز رياضة البادل الأسرع انتشاراً في العالم على الصعيد المحلي، وإتاحتها أمام جميع اللاعبين واللاعبات على اختلاف جنسياتهم وأعمارهم وقدراتهم.

وقال الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل: تتميز رياضة البادل بشعبية كبيرة في الدولة، ونسعى لتعزيز انتشارها، من خلال تنظيم فعاليات كبرى على مستوى الدولة للارتقاء بمجتمع البادل ومعايير البطولات والخبرة التنافسية للاعبين.

وأضاف: تمثل جولة المشرق للبادل 2023 فصلاً جديداً في رحلة هذه الرياضة المتميزة، وتؤكد على التزامنا في تطويرها المستمر محلياً، ونأمل أن تلعب الجولة دوراً استراتيجياً لتحقيق أهداف الاتحاد المتمثلة في تعزيز معايير اللعبة ورعاية جميع اللاعبين والمنظمين والأندية، بالإضافة إلى تعزيز رؤية الدولة الرامية إلى نشر ثقافة الرياضة في المجتمع والتأكيد على أهميتها.