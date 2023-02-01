كأس الفهيدي للقدرة ينطلق غداً



محمد حسن (دبي)



ينطلق في الساعة السابعة صباح غد «الخميس» بمدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، سباق كأس الفهيدي للقدرة لمسافة 119 كم، بمشاركة أبرز فارسات وفرسان القدرة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، وتم تقسيم مسافة السباق إلى أربع مراحل، حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى 40 كيلومتراً «أعلام صفراء»، والمرحلة الثانية 32 كيلومتراً «أعلام حمراء»، والمرحلة الثالثة 27 كيلومتراً «أعلام زرقاء»، فيما تبلغ المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كيلومتراً «أعلام بيضاء»، وهناك راحة إجبارية بين المراحل تتراوح بين 40 و50 دقيقة.

ويحمل الفارس خلف أحمد الغيث، لقب النسخة الماضية، حيث تُوج على صهوة الجود «فوغ تريو» لإسطبلات جميرا، مسجلاً زمناً 4:15:52 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.91 كلم، تبعه في المركز الثاني بفارق ثانيتين، الفارس سعيد أحمد جابر الحربي، على صهوة «جي ايه اروش» لإسطبلات «اف3»، فيما حل في المركز الثالث، الفارس سعيد أحمد الشامسي على صهوة «هودين فاير» لإسطبلات «أم7» بزمن 4:18:57 ساعة.

بطاقة

* الحدث: كأس الفهيدي للقدرة

* المسافة: 119 كلم

* المراحل: 4

* المشاركة: سباق مفتوح

* الانطلاقة: 07:00

* الموقع: مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم