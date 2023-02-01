«السماوي» يعود بـ «الثلاثية»



مراد المصري (دبي)



واصل بني ياس عودته القوية هذا الموسم، متجاوزاً «كبوة البدايات»، من خلال الصعود التدريجي في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين»، والتقدم خطوة جديدة في كأس رئيس الدولة، عقب تجاوزه الظفرة 3-1، في مباراة أكد فيها أنه عاد ليكون فريق «النفس الطويل» بالحفاظ على تركيزه، وحسم التفوق في الأشواط الإضافية.

وجاءت بداية «السماوي» معاكسة للتوقعات، عندما خسر العديد من النقاط، ولكن يحسب للإدارة التعامل بحكمة مع الأمور، من خلال مواصلة تجديد الثقة بالمدرب الروماني دانييل إيسايلا، والوقوف مع الفريق لتجاوز المحطات الصعبة، وبدأ بني ياس العودة تدريجياً منذ مطلع ديسمبر الماضي، عندما تفوق وقتها على مصفوت في دور الـ 32 لكأس رئيس الدولة، ثم حول تركيزه إلى الدوري، ليفرض التعادل على العين في معقل «الزعيم»، وحقق الفوز على شباب الأهلي متصدر الدوري، ورغم الخسارة بصعوبة أمام الوحدة، فإنه عرف كيف يحصد ثلاث نقاط أمام خورفكان، وحالياً تجاوز الظفرة ليبلغ ربع نهائي أغلى المسابقات.

ويلعب الأرجنتيني نيكولاس خمينيز دوراً محورياً، وهو الذي سجل هدفاً أمام الظفرة، ونال جائزة أفضل لاعب في المباراة، إلى جانب تألقه في الدوري بتسجيله وصناعة الأهداف، ليكون من أفضل الانتقالات التي مرت على «دورينا» في السنوات الأخيرة.

من جانبه، يحول الظفرة تركيزه بالكامل حالياً إلى محاولة النجاة من شبح الهبوط في الدوري بعد الخروج من كأس رئيس الدولة، وهو الذي يقدم ملامح فنية أفضل في الجزء الثاني من الموسم، بعد التحركات الأخيرة في سوق الانتقالات الشتوية، وهو ما انعكس على قدرته على نقل المواجهة أمام بني ياس إلى الأشواط الإضافية، وتقديم مباراة كبيرة تخدمه معنوياً في المرحلة المقبلة.