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الرياضي

انطلاق الفعاليات الترفيهية قبل بداية «مبادلة للتنس»

انطلاق الفعاليات الترفيهية قبل بداية «مبادلة للتنس»
1 فبراير 2023 14:15

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت الجهة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة، عن تقديم سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية على مدار الأسبوع الجاري، بهدف توفير أجواء حماسية للمشجعين من محبي وعشاق رياضة التنس بمختلف أعمارهم.
ويتمكن المشجعون من الاستمتاع بالأنشطة والفعاليات المجانية والتي تشمل أماكن رائعة مخصصة للتصوير، بالإضافة إلى عدد من الألعاب والأنشطة التفاعلية المستوحاة من رياضة التنس، والتي تتيح للمشجعين إمكانية اختبار قدراتهم والاستمتاع بتجربة غامرة في بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة. وتقام البطولة بمشاركة مجموعة من أبرز لاعبات التنس المحترفات عالمياً، ومنهن أنس جابر، وإلينا ريباكينا، وبيانكا أندريسكو، وباولا بادوسا.
وتمتد أجندة الفعاليات في العديد من الوجهات الرائدة على مستوى أبوظبي، حيث تستمر في المشرف مول حتى اليوم، بينما تُقام في الخالدية مول من 3 إلى 4 فبراير، قبل انطلاق بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس.
كما تتواجد مجموعة من اللاعبات في جلسات التوقيع مع نجمات رابطة اللاعبات المحترفات خلال الفعاليات، مما يتيح الفرصة للمشجعين للقاء البطلات قبل مشاهدة منافستهن القوية في مدينة زايد الرياضية اعتباراً من يوم الأحد.
تقام بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس من 5 إلى 13 فبراير، ضمن بطولات رابطة اللاعبات المحترفات تصنيف 500 نقطة، ويستضيفها مجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع مبادلة، لتكون أول بطولة رسمية للعبة في العاصمة، حيث تقام مجرياتها في مجمع أبوظبي الدولي للتنس، بمدينة زايد الرياضية.
تمثل البطولة استمراراً لاحتفالات رابطة اللاعبات المحترفات بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتبدأ أسعار التذاكر من 50 درهماً للكبار، بما فيها التذاكر الممتازة ليومي الاثنين والثلاثاء، بينما تتوفر باقات لكامل البطولة بتوفير يصل إلى 15%، بما في ذلك باقات الضيافة التي تعد الضيوف بتجربة لا مثيل لها.
تتوفر التذاكر مجاناً للأطفال دون سن 12 عاماً عند مرافقة حاملي التذاكر الممتازة والعادية خلال الأيام الأربعة الأولى.

أبوظبي
بطولة مبادلة للتنس
أنس جابر
مجلس أبوظبي الرياضي
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