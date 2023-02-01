فولر: منتخب الأرجنتين ليس أفضل من ألمانيا

برلين (د ب أ)

أعرب رودي فولر المدير الجديد للمنتخب الألماني لكرة القدم بالاتحاد الألماني للعبة عن ثقته البالغة في الفريق، مشيراً إلى أنه لا يرى فارقاً كبيراً بينه وبين المنتخب الأرجنتيني المتوج بطلاً للعالم.

وقال فولر، أحد نجوم المنتخب الألماني الفائز بلقب كأس العالم 1990 بإيطاليا، في تصريحات نشرتها صحيفة «كولنر شتاتنتسيجر» اليوم: «بعد كل شيء، ما زال لدينا فريق جيد، بخلاف ليونيل ميسي، اللاعب البارز، لا يمكن لأحد أن يقول لي إن المنتخب الأرجنتيني أفضل من فريقنا».

وتولى فولر منصب مدير المنتخب الألماني بالاتحاد خلفاً لأوليفر بيرهوف بعد خروج الفريق من الدور الأول (دور المجموعات) ببطولة كأس العالم 2022، التي توج المنتخب الأرجنتيني بلقبها.

وطلب فولر من أندية الدوري الألماني «بوندسليجا» دعم المنتخب استعداداً لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة «يورو 2022».

وقال فولر: «المنتخب هو أهم فريق لدينا، واللاعبون الذين يتم استدعاؤهم في كل مباراة ودية عليهم أن يؤدوا كما لو كانت مباراة في التصفيات».