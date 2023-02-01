«4 نجوم» يتوهجون في «الكأس الأغلى»



دبي (الاتحاد)



سيطر نجوم الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، على «جوائز الأفضل» في اليوم الأول لجولة «ثمن النهائي»، والتي جرت مساء الثلاثاء، وشهدت تأهل «الملك» على حساب ضيفه النصر 2-1، و«البرتقالي» بتغلبه على مضيفه الحمرية 2-0، فيما تخطى «الفرسان» عقبة الإمارات 2-0 في رأس الخيمة، و«السماوي» على حساب الظفرة 3-1.

وضمت قائمة المُتوجين بجوائز نجومية الأفضل في اليوم الأول لثمن النهائي، محمد عبدالباسط لاعب وسط «الملك»، وأحمد نور لاعب شباب الأهلي»، والأرجنتيني نيكولاس خيمينيز لاعب بني ياس، وصاحب الهدف الثاني لفريقه أمام الظفرة 3-1، بجانب المغربي وليد أزارو، والذي افتتح التسجيل لفريقه أمام مضيفه الحمرية في الشوط الأول للمباراة التي انتهت بتفوق «البرتقالي» 2- صفر.

ومن المنتظر أن ترتفع حدة الإثارة في الدور ربع النهائي للبطولة الأغلى، والذي يقام أيضاً بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، في الطريق إلى «المربع الذهبي» بنظام الذهاب والإياب، وصولاً إلى مباراة النهائي التي تطبق فيها قاعدة ضربات الترجيح بصورة مباشرة، من دون اللجوء إلى لعب شوطين إضافيين حال التعادل.