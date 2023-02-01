«الظهور الأول» يجمع برغش وطارق والرفاعي



معتصم عبدالله (دبي)



مثلت مباريات ثمن نهائي البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، فرصة سانحة لمشاركة نجوم «الميركاتو الشتوي»، في الظهور الأول مع أنديتهم الحالية، حيث شهد اليوم الأول لمباريات ثمن النهائي المشاركة الأولى للثلاثي محمد برغش مع النصر، وطارق أحمد مع شباب الأهلي، والمدافع عبدالله الرفاعي العائد حديثاً إلى الظفرة.

وحل «الثنائي» برغش وطارق أحمد بديلين في تشكيلة «العميد» و«الفرسان» على التوالي، بعدما خاض الأول مباراته الأولى بالقميص «الأزرق»، قادماً من الوحدة، بدخوله بديلاً لمحمد فوزي في الشوط الثاني لمباراة النصر أمام ضيفه الشارقة 1-2.

في المقابل، انتظر طارق أحمد المنتقل حديثاً من «العميد» إلى «الفرسان» حتى الدقيقة 66، ليدخل بديلاً لأحمد نور في المباراة أمام مضيفه الإمارات، والتي حسمها شباب الأهلي بـ «ثنائية»، وسبق لطارق «34 عاماً» اللعب لـ «الفرسان» بداية من موسم 2010- 2011 إلى موسم 2013- 2014 الذي شهد انتقاله إلى فريقه السابق النصر.

بدوره، لعب المدافع عبدالله الرفاعي العائد حديثاً إلى ناديه السابق الظفرة على سبيل الإعارة من الوحدة، أساسياً في تشكيلة فريقه أمام بني ياس 1-3، ودشن الرفاعي «27 عاماً» مشواره الاحترافي مع الظفرة موسم 2018- 2019، قبل انتقاله في الموسم التالي إلى الوحدة، بجانب خوضه تجربة ثالثة مع خورفكان.

وعلق الرفاعي على خسارة فريقه أمام بني ياس، قائلاً: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وسنحت لنا أكثر من فرصة، لكننا لم نستغلها بالشكل المطلوب، فيما تسببت قلة التركيز والأخطاء في نجاح المنافس في تسجيل أهدافه الثلاثة التي حسم بها المباراة».