«نخبة الخيول» في «التاج الثلاثي العربي»



عصام السيد (أبوظبي)



ينظم مضمار نادي أبوظبي للفروسية في الساعة الخامسة مساء غد «الخميس» سباقه التاسع لهذا الموسم، ويتألف من 6 أشواط، خمسة منها مخصصة للخيول العربية الأصيلة، فيما خصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة، ويتضمن الحفل بطولة الرويس للخيول العربية الأصيلة «للفئة الثالثة» في الشوط الخامس، والجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي «للفئة الثالثة» في الشوط الرابع، وبطولة كأس نادي أبوظبي الذهبية «قوائم» في الشوط الثالث، بالإضافة إلى سباق كأس الوثبة المخصص لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في الشوط الأول، وتبلغ قيمة إجمالي الجوائز المرصودة للحفل 885 ألف درهم.

وستكون بطولة الرويس للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، على جوائز إجمالية تبلغ 300 ألف درهم، مسرح صراع مثير بين نجوم السرعة، يبرز منها «نمرود»، ويتوقع أن ينافس بقوة «جولد سيلفر»، وتشتعل المنافسة بوجود «بشار»، و«اف مجالس».

وتجتذب الجولة الأولى للتاج الثلاثي العربي في الشوط الرابع البالغ جائزته 230 ألف درهم، والذي خُصص للخيول عمر 4 سنوات فقط لمسافة 2200 متر، نخبة الخيول العربية في سن أربع سنوات فقط، تتقدمها «ناديا دولوب»، و«بسام الوثبة»، و«الغبراء».

ويشهد الشوط الأول على مسافة 2200 متر، تنافساً شرساً على لقب كأس الوثبة المخصص لخيول أصحاب الإسطبلات الخاصة البالغ جائزته 70 ألف درهم برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتصدر الترشيحات «روكبيري» و«إي أس نهام» و«تواق».

ويبحث «بيلفين» عن جائزة الشوط الثاني على لقب «وادي شيز» للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر، البالغ جائزته 80 ألف درهم، ويبرز في هذا الشوط أيضاً «تراينجس اتاتشد»، و«البارق».

ويدافع «جوال الريف» عن لقب كأس نادي أبوظبي الذهبية الذي حققه العام الماضي، حين يخوض التحدي في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر البالغ جائزته 125 ألف درهم، وينافسه كل من «اف مقام»، و«ياس اكس منصور».

ويحتضن الشوط السادس لمسافة 1400 متر، على لقب وادي غليلة البالغ جائزته 80 ألف درهم، التنافس بين الخيول المهجنة الأصيلة، وسيكون السباق متكافئاً بين الخيول المبتدئة، ويبرز منها «كالبرق»، و«شمران»، و«بن عسكر».



الترشيحات



1- روكبيري

2- البارق

3- جوال الريف

4- ناديا دو لوب

5- نمرود

6 - كالبرق