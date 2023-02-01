فالنسيا يواجه ريال مدريد بـ «طفاية حريق»!



مراد المصري (دبي)



يلتقي ريال مدريد مع فالنسيا غداً «الخميس»، على استاد سانتياغو برنابيو، في مباراة مؤجلة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ويحرص الفريقان على الفوز، بعد التعثر في الجولة الأخيرة، حيث تعادل «البلانكوس» على أرضه أمام ريال سوسيداد، ليفقد نقطتين مهمتين في الصراع على اللقب مع غريمه برشلونة.

وسيكون التركيز على فالنسيا الذي يمر بأوقات عصيبة، ويتولى سالفادور جونزاليز ماركو المعروف باسم «فورو» مسؤولية تدريبه في المباراة، بعد رحيل المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو، وهي المرة الثامنة التي يقود فيها الرجل الذي يعمل مع «الخفافيش» منذ عام 2022، ويطلق عليه لقب «طفاية الحريق»، المسؤولية المؤقتة للفريق الأول، بعد رحيل مدربه، وكانت آخر تجربة له على «دكة البدلاء» مدرباً بديلاً جاءت خلال 4 مباريات من موسم 2021-2020، حيث أشرف على انتصارين، تعادل وخسارة واحدة.

فورو اللاعب السابق في فالنسيا ومنتخب إسبانيا، سبق أن ظهر مدرباً مؤقتاً في مناسبات عدة، أبرزها عند رحيل الهولندي رونالد كومان عام 2008، والإسباني أوناي إيمري 2009، والبرتغالي نونو سانتو 2015، ووقتها قاد الفريق إلى التعادل مع برشلونة في «كامب نو»، إلى جانب مناسبات أخرى، آخرها هذه المرة عقب رحيل جاتوزو.

خاض فالنسيا أربع مباريات من دون فوز في الدوري، وهو على مسافة نقطة واحدة فقط من مراكز الهبوط في الترتيب، ويدرك أنه يحتاج إلى الصعود إلى أعلى الجدول في أسرع وقت ممكن، لذلك سيكون الحصول على ثلاث نقاط من «البرنابيو» بمثابة دفعة كبيرة لفالنسيا، والذي دفع بريال مدريد مؤخراً إلى أقصى الحدود في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، في مباراة حُسمت بركلات الترجيح لمصلحة «الملكي» في النهاية، لذا فإن مواجهة منتصف الأسبوع ستكون مباراة مهمة للغاية.