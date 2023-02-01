5 مكاسب تعيد الاتزان إلى عجمان



رضا سليم (دبي)



حقق عجمان 5 مكاسب من الفوز على الحمرية في دور الـ 16 لكأس رئيس الدولة، في مقدمتها التأهل إلى ربع النهائي، وهو ما يمثل خطوة مهمة لـ «البرتقالي» في البطولة الأغلى، بعدما ودع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مبكراً.

واستعاد «البركان» نغمة الانتصارات التي فقدها في آخر جولتين في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد خسارته أمام شباب الأهلي والعين في الجولتين 13 و14، ويمنح الفوز دفعة معنوية للفريق، قبل مواجهة النصر في «الجولة 15» يوم السبت المقبل.

ويعد تأمين الدفاع ثالث المكاسب، حيث شهد الفريق في آخر مباراتين ارتباكاً كبيراً في الخط الخلفي، بسبب غياب السلوفيني ميرال للإصابة، ومحمد إسماعيل للطرد، إلا أن الصربي جوران مدرب الفريق أحدث «توليفة» جديدة، من خلال الدفع بتشكيلة مختلفة في الدفاع وهم أحمد عيسى وسعود سعيد في مركز الظهيرين، وعبدالله صالح وسعيد سليمان في قلب الدفاع.

واستغل جوران التقدم بهدفين، والسيطرة على مجريات اللعب، ودفع في آخر 15 دقيقة، بعدد كبير من التغييرات، حيث أشرك حسين عبدالرحمن ومحمد هلال ومحمد إسماعيل وعبدالله عبدالعزيز، فيما كان الظهور الأول للمهاجم الكاميروني روكي مارسيانو الذي انضم إلى النادي، ويلعب في فريق الرديف في دوري تحت 21 سنة، ويجهزه جوران من أجل الدفع به في المباريات، ولم يسعف اللاعب الدقائق الأخيرة من المباراة لإثبات مهاراته، وتنتظر جماهير «البرتقالي» ظهوره في الهجوم وتسجيل الأهداف.

ورفع لاعبو عجمان قميص زميلهم السلوفيني ميرال، وأيضاً قميص وليد اليماحي في بداية المباراة، وبعد الفوز لتأكيد مشاركتهما مع الفريق رغم الغياب للإصابة.