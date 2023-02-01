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«أنكورا» يواجه «بنسالي» في «مربع ذهب» كأس سلطان بن زايد للبولو

«أنكورا» يواجه «بنسالي» في «مربع ذهب» كأس سلطان بن زايد للبولو
1 فبراير 2023 14:30

 
غنتوت (الاتحاد)

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دخلت بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، بمشاركة 8 فرق، الأمتار الأخيرة، حيث تنطلق غداً «الخميس» الأدوار النهائية، ويلتقي أنكورا مع بنسالي في نصف النهائي، والفائز منهما يحجز بطاقة النهائي، وتنتظر الفائز من مباراة أبوظبي وساريسا التي تقام غداً، على أن يجرى النهائي يوم الأحد المقبل.
في الوقت الذي تلعب بقية الفرق التي لم تتأهل إلى المربع الذهبي على مراكز الترضية، حيث يلتقي غداً لامار مع أنينجسلي بارك، وبن دري مع غنتوت.
وأسفر ختام الدور التمهيدي لفرق المجموعة الثانية، عن فوز فريق لامار علي بن دري 7 مقابل 6 أهداف ونصف، وبنسالي علي ساريسا 7-6 وأدار المباريات طاقم الحكام المكون من جاسون ديكسون وماتيوس وبيتر رايت.

كأس سلطان بن زايد للبولو
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
غنتوت
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