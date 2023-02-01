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نصف نهائي «فضية دبي للبولو» غداً

نصف نهائي «فضية دبي للبولو» غداً
1 فبراير 2023 14:00

 
دبي (الاتحاد)
تشهد ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، غداً «الخميس»، نصف نهائي كأس دبي الفضية للبولو المقامة حالياً في نادي الحبتور للبولو والفروسية، وتختتم السبت المقبل.
وتحدد مباراتا «المربع الذهبي» هوية الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث يلتقي «بنجاش دودسون وهوريل»، بقيادة حيدر بنجاش، ومعه العملاق توماس لورينت «8 جول»، وجوسيو نيجري «7جول» وفيدريكو فون «5 جول»، مع فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ولوكاس مونتفيرد «6 جول»، وتوماس بيريسفورد «7 جول»، ومارتن بودستا «7 جول».
وتبدو المباراة قوية رغم أن «بنجاش» خسر في 3 مباريات، وعدم قدرة الفريق على تسجيل أهداف بنسبة عالية، إلا أنه يملك ثاني أقوى دفاع في البطولة، حيث دخل مرماه 28 هدفاً فقط، فيما أحرز 19 هدفاً، ويحتاج إلى تكثيف هجماته، وليس على حساب الجانب الدفاعي، ليستطيع مواجهة الإمارات ثاني أقوى هجوم برصيد 34 هدفاً، بجانب خطورة ثلاثي الإمارات توماس ومارتن ولوكاس.
وفي المباراة الثانية، يلتقي «ذئاب دبي كافو» الذي يقوده حبتور الحبتور «1 جول»، ومعه كارلوس أولا «6 جول»، وتيودورا لوكا «6 جول»، جاكينتو كروتو «7 جول»، مع فريق «الحبتور ايفزا» بقيادة محمد الحبتور، ومعه ماثيو بيري «5 جول»، وجون جوريتش «7جول»، وبوتيستا بايوجار«8 جول».
وتبدو كفة الفريقين متساوية، إلا أن نتائج الحبتور ايفزا تعد أكثر إيجابية، بعدما سجل 30 هدفاً، وعليه 30 هدفاً ولديه توازن في الدفاع والهجوم، أما «ذئاب دبي كافو» فقد سجل 29 هدفاً، وعليه 32 هدفاً، ويحتاج إلى الفوز بنتيجة كبيرة للعبور إلى النهائي.
وطبقاً للائحة البطولة، في حالة تساوي أكثر من فريقين في عدد مرات النقاط يتم الاحتكام إلى ضربات الترجيح لتحديد المتأهلين.

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