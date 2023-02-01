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الرياضي

إنزو فرنانديز الأغلى في تاريخ «البريميرليج»!

إنزو فرنانديز الأغلى في تاريخ «البريميرليج»!
1 فبراير 2023 13:30

 
لندن (أ ف ب) 

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أصبح لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز، المتوج أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما أنفق تشيلسي 121 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي.
ووقع ابن الـ22 عاماً الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر، عقداً طويل الأمد لثمانية أعوام ونصف العام، ينتهي في 2031.
وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديز الذي يجيد القيام بعدة أدوار في خط الوسط، من ريفر بلايت الأرجنتيني في يوليو الماضي، مقابل 10 ملايين يورو في صفقة تمتد حتى عام 2027.
ولم يصدر تشيلسي أي بيان بشأن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الذي خطف الأنظار في مونديال قطر وأسهم بشكل أساسي في قيادة بلاده إلى لقبها العالمي الأول منذ 1986.
وبتعاقده مع فرنانديز، تجاوز حجم إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء، أكثر من 300 مليون يورو، بعدما ضم لاعبين مثل الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دانييتسك مقابل 100 مليون يورو «مع المكافآت»، أو قلب الدفاع الفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى حصوله على خدمات البرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.
وسبق لتشيلسي أن أنفق أيضاً في سوق الانتقالات الصيفية أكثر من 300 مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر، الأرجنتيني ماركو كوكوريلا من برايتون أو رحيم سترلينج من مانشستر سيتي.
وعوض النادي اللندني بعضاً من الأموال التي أنفقها في الصيف بتخليه عن الألماني تيمو فيرنر لمصلحة فريقه السابق لايبزج، الإيطالي إيمرسون لجاره وستهام، الاسكتلندي بيلي جيلمور لبرايتون، وصولاً إلى الإيطالي جورجينيو الذي انتقال في الساعات القليلة الماضية إلى الجار الآخر أرسنال متصدر ترتيب الدوري الممتاز.

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