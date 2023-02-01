بيانتيش يكسب «الحوار البوسني» في «الكأس الأغلى»



معتصم عبدالله (دبي)



شهدت مباراة الشارقة أمام ضيفه النصر 2-1، ضمن «ثمن نهائي» البطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، «مواجهة خاصة» هي الأولى بين «الثنائي الدولي» البوسني ميراليم بيانتيش نجم «الملك»، وصاحب الهدف الثاني لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 75، أمام مواطنه سمير ميميشيفيتش مدافع «العميد».

وعاد بيانتيش «32 عاماً» إلى التشكيلة الأساسية للشارقة، في المواجهة أمام ضيفه النصر في «الكأس الأغلى»، بعدما غاب عن مباراة الفريقين، ضمن «الجولة 13» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بداعي الإيقاف، حيث تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في مباراة دبا 2-0 ضمن «الجولة 12».

ونجح بيانتيش في وضع بصمته الخاصة في المباراة، بعدما سجل هدف «الملك» الثاني من ضربة جزاء نفذها مرتين، بعد قرار الحكم إعادة الضربة الأولى التي تصدى لها أحمد شامبيه حارس «العميد»، بسبب دخول لاعبين من «الأزرق» المنطقة لحظة التسديد، وهو الهدف الرابع للاعب الوسط البوسني في 13 مباراة مع الشارقة في كل المسابقات.

في المقابل، لعب البوسني سمير ميميشيفيتش «29 عاماً» ضمن «توليفة» خط دفاع النصر في مباراته الرسمية الثالثة بقميص «العميد»، وكان ميميشيفيتش شارك لاعب ارتكاز في وسط الملعب، خلال المباراتين السابقتين لـ «الأزرق» في «دوري أدنوك للمحترفين»، أمام الشارقة 1-1، والظفرة 1-0.

ويلعب «الثنائي» بيانتيش وسمير ميميشيفيتش ضمن منتخب البوسنة، حيث يملك الأول سجلاً حافلاً في المشاركات الدولية، منذ أول ظهور في 2008، ليتخطى حاجز الـ 108 مباريات دولية، مقابل 3 مباريات للمدافع ميميشيفيتش، والمنتقل حديثاً إلى «العميد» في «الميركاتو الشتوي» قادماً من الدوري الصيني.

وأدت الخسارة 1-2 أمام الشارقة «حامل اللقب» إلى الخروج المبكر لـ «العميد» من أول ألقاب الموسم الحالي 2022- 2023، وكان النصر قد تخطى سيتي في الدور الأول 5-0، قبل أن يصطدم بحامل اللقب في دور الـ 16، وينافس النصر بقوة في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بعد تأهله إلى نصف النهائي في مواجهة العين، بالتزامن مع تحسن نتائجه في الدوري، بحصده 4 نقاط في آخر جولتين، في المركز 12 للترتيب العام برصيد 11 نقطة.

من جانبه، هنأ عبدالله سالم بن طوق، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، منافسه الشارقة بالتأهل، مؤكداً في الوقت ذاته أن لاعبي «العميد» استحقوا الشكر على الأداء الرائع في المباراة، والروح القتالية حتى الدقيقة الأخيرة، لافتاً إلى أن المنافس استفاد من ضربتي جزاء مشكوك في صحتهما، وقال: «نعاني منذ مباراة دبا في «الجولة 11» للدوري من قرارات حكام المباريات، واحتساب ضربات جزاء غير صحيحة، ونتمنى أن تعين لجنة الحكام «قضاة ملاعب» من أصحاب الخبرة».

وأضاف: «الفريق إجمالاً قدم أداءً جيداً ولم يوفق، وهذا هو حال كرة القدم، وأهدافنا تتركز حالياً على تحسين وضع النصر في الدوري، بجانب المنافسة على لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ونوه إلى أن فريقه نجح في استقطاب عدداً من اللاعبين المواطنين خلال «الميركاتو الشتوي»، رغم صعوبة الوضع العام، مؤكداً على أن ملابا يعد خياراً جيداً في انتظار تصاعد «رتم» أدائه حال وصوله إلى الجاهزية المطلوبة.