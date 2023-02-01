«الفرسان» يصطاد «الصقور» بـ «السلسلة 15»



مراد المصري (دبي)



واصل شباب الأهلي خطواته الثابتة، في كأس رئيس الدولة، بعدما بلغ ربع النهائي، إثر التفوق على فريق الإمارات 2 -صفر، في رأس الخيمة، بعدما أقصى الوحدة في دور الـ 2، ليكون الفوز رقم 15 على التوالي لـ «الفرسان» على حساب «الصقور»، في مختلف المسابقات منذ عام 2015، سجل خلالها 39 هدفاً، واستقبل 4 أهداف فقط، محتفظاً بشباك نظيفة أمام منافسه للمرة الـ 11.

وحفلت المباراة بالعديد من المشاهد أبرزها تألق يوري سيزار الذي شارك بديلاً، ونجح في تسجيل هدف التقدم، وعرف ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي أن يستخرج الأفضل من اللاعب هذا الموسم، وفي الدوري اعتمد عليه في 11 مباراة «649 دقيقة»، سجل خلالها هدفين.

وشهدت المباراة عودة السوري عمر خربين أساسياً، حيث لعب الشوط الأول، قبل أن يتم استبداله، ورغم ذلك فإنه يشكل خياراً يحتاج إليه الفريق في المقدمة، في ظل غياب إيجور جيسوس لفترة لن تكون قصيرة.

أما المشهد الثالث، فكانت المشاركة الأولى لطارق أحمد بعد انضمامه لاعباً حراً عقب رحيله عن النصر بعد مسيرة طويلة، وشارك بديلاً في الشوط الثاني، في محاولة الدخول إلى أجواء الفريق في أسرع وقت ممكن، في ظل ضغط المباريات لـ«الفرسان» في مختلف المسابقات.

وجاء المشهد الرابع في تنقل جماهير شباب الأهلي خلف فريقها إلى رأس الخيمة، رغم أن المباراة أقيمت في منتصف الأسبوع، وكان لها دور بارز في الدعم على المدرجات وتحفيز اللاعبين طوال دقائق اللقاء.

وجاء المشهد الخامس، لمصلحة «الصقور» الذي ظهر منظماً وخاض اللقاء بشجاعة، وفي ظل تصدره المؤقت لترتيب دوري الدرجة الأولى حالياً، فإن الفريق يسير على الخطى الصحيحة من أجل العودة إلى «الأضواء» مرة أخرى.