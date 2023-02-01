«عدم المصادقة» وراء فشل صفقة زياش!



باريس (أ ف ب)

تعثر انتقال النجم الدولي المغربي حكيم زياش من تشيلسي الإنجليزي إلى باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة، لعدم المصادقة عليها إدارياً في الوقت المناسب.

ورغم اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال اللاعب الذي أسهم بشكل أساسي نهاية العام الماضي، في جعل المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، يبدو أن الصفقة مهددة جدياً بسبب تفصيل إداري.

وتواجد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً في باريس واجتاز الفحص الطبي، بعدما وافق تشيلسي على إعارته لسان جيرمان حتى نهاية الموسم، ومن دون خيار التعاقد معه نهائياً، ما كان سيمنح نادي العاصمة الفرنسية دفعاً مهماً لما تبقى من الموسم.

لكن كل شيء انهار في الدقائق الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب مصدرين مطلعين على الملف، ارتكب تشيلسي عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد الجناح الدولي.

ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر، بعد إقفال باب الانتقالات، ما جعل انتقال المغربي إلى «بارك دي برينس» مهدداً.

وأعطت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا الأندية فرصة حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية «فيفا تي أم أس».

ووفقاً لأحد المصدرين، يعتزم سان جيرمان تقديم استئناف أمام رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا لمحاولة المصادقة على انتقال المغربي إلى صفوفه.

هذه الهفوة الإدارية تترك سان جيرمان أمام خطر إنهاء فترة الانتقالات الشتوية من دون أي تعاقد، وذلك قبل أسبوعين من مواجهته بايرن ميونيخ الألماني في ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.